77. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozpoczęła się we wtorek 13 września 2022 r. Pierwszy dzień debaty ogólnej wysokiego szczebla odbył się tydzień później, 20 września. W piątek 16 września poinformowano, że Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych liczące 193 członków zezwoliło prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu na udostępnienie nagranego wcześniej wystąpienia. Przeciwko wystąpieniu opowiedziały się Rosja, Białoruś, Kuba, Korea Północna, Erytrea, Nikaragua oraz Syria.



Prezydent Wołodymyr Zełenski wystąpił podczas 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

W środę 21 września Wołodymyr Zełenski podkreślił, że wobec Ukrainy została popełniona prawdziwa zbrodnia. - Została ona popełniona przeciwko życiu naszych ludzi, przeciwko godności naszych kobiet i mężczyzn. Popełniono zbrodnię przeciwko wartościom, które czynią was i mnie wspólnotą Narodów Zjednoczonych - powiedział prezydent Ukrainy podczas przemówienia. Zełenski podkreślił, że niezbędna jest kara wobec narodu rosyjskiego. - Ukraina żąda kary za próbę kradzieży naszego terytorium. Kary za zabicie tysięcy ludzi, za tortury i poniżanie kobiet i mężczyzn. Ukraina pokazała siłę na polu walki, korzystając ze swojego niezbywalnego prawa do samoobrony, zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych. I nikt nie zarzuci nam ani teraz, ani w przyszłości słabości lub niezdolności do walki o siebie, o naszą niezależność - podkreślił ukraiński prezydent. - Obywatele państwa-agresora nie powinni mieć możliwości korzystania z turystyki czy zakupów na terytorium tych, którzy cenią sobie spokój, ale powinni być zachęcani ograniczeniami wizowymi do walki z agresją ich państwa oraz ukarani za tolerowanie zła - dodał Zełenski. Wystąpienie prezydenta Ukrainy zostało opublikowane w serwisie YouTube przez jego kancelarię.

Wołodymyr Zełenski przekazał, co może doprowadzić do zakończenia trwającej wojny. - Przemawiam w imieniu państwa, które jest zmuszone do samoobrony. Mówię do każdego, kto chce usłyszeć, jak osiągnąć pokój i jaka jest recepta na pokój. Przedstawię formułę, która może zadziałać nie tylko dla nas, ale także dla każdego, kto może znaleźć się w podobnej do naszej sytuacji. To formuła, która karze przestępczość, chroni życie, przywraca bezpieczeństwo i integralność terytorialną, gwarantuje bezpieczeństwo i zapewnia determinację - zapewnił Zełenski.



Prezydent przedstawił pięć niezbędnych warunków pokoju. - Powinien zostać utworzony specjalny trybunał, aby ukarać Rosję za zbrodnię agresji przeciwko naszemu państwu. To zasygnalizuje wszystkim potencjalnym agresorom, że muszą cenić pokój lub być pociągniętymi do odpowiedzialności przez świat. Przygotowaliśmy konkretne kroki do powołania takiego trybunału. Zostaną zaprezentowane wszystkim państwom. Rosja musi zapłacić za tę wojnę swoimi aktywami. To także kara. To jedna z najstraszniejszych kar dla rosyjskich urzędników, którzy ponad wszystko cenią pieniądze - podkreślił prezydent. - Druga klauzula formuły pokojowej to ochrona życia. Najbardziej konkretny punkt. Tak więc trzecim punktem ukraińskiej formuły pokojowej jest przywrócenie bezpieczeństwa i integralności terytorialnej. Czwarty punkt to gwarancje bezpieczeństwa. Każdy naród ma prawo do gwarancji bezpieczeństwa. Nie tylko największe narody. Nie tylko najszczęśliwsi. A piątym punktem ukraińskiej formuły pokojowej jest determinacja. Coś, bez czego pozostałe cztery punkty nie będą działać - dodał Wołodymyr Zełenski. Pełna treść wystąpienia została również zamieszczona na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

