Szef biura ukraińskiego prezydenta Andrij Jermak poinformował, że wśród uwolnionych jest m.in. dowódca pułku Azow Denys Prokopenko i jego zastępca Swiatosław Pałamar. Rosjanie uwolnili też dowódcę 36. Brygady piechoty morskiej Serhija Wołynę oraz innych żołnierzy, którzy bohatersko bronili zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu. Wśród uwolnionych jest 108 wojskowych pułku Azow, a także innych formacji - m.in. Gwardii Narodowej, policji i straży granicznej.

Z doniesień na Twitterze, które publikują m.in. Rada Najwyższa Ukrainy, ukraiński poseł Ołeksij Gonczarenko do kraju mają wrócić także m.in.: Marianna Mamontowa - wojskowa lekarka, która była w trakcie niewoli była w ciąży czy Mychajło Dianow, starszy sierżant 36. brygady, którego wielu kojarzy ze zdjęcia z końca walk w Azowstali.

"Wyzwalamy nie tylko terytorium Ukrainy. Sprowadzamy również naszych ludzi do domu. Bohaterowie, których odwaga zainspirowała cały świat, są wolni" - napisało w mediach społecznościowych ukraińskie Ministerstwo Obrony. Resort zapowiedział, że pozostali Ukraińcy przetrzymywani przez Rosjan także zostaną uwolnieni.

Wojna w Ukrainie. Z niewoli zwolniono również pięciu Brytyjczyków i Marokańczyka

Jak informuje BBC, z rosyjskiej niewoli uwolniono również pięciu Brytyjczyków. Jak powiedziała premierka Wielkiej Brytanii Liz Truss, zakończyły się dla nich "miesiące niepewności i cierpienia". Arabia Saudyjska poinformowała, że pośredniczyła w wymianie między Rosją a Ukrainą 10 zatrzymanych, w tym pięciu Brytyjczyków. Wśród uwolnionych są Aiden Aslin, John Harding i Shaun Pinner, którzy zostali schwytani podczas walki dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Nie ujawniono tożsamości dwóch pozostałych uwolnionych Brytyjczyków.

W mediach pojawiły się zdjęcia, przedstawiające szczęśliwych mężczyzn na pokładzie samolotu do ojczyzny. Wraz z nimi wracał obywatel Maroka, Brahim Saadoun, którego również uwolniono z niewoli (przypomnijmy, że zarówno on, jak i Aiden Aslin, zostali wcześniej postawieni przed sądem w samozwańczej Donieckiej Republice Ludowej i skazani na śmierć).

"Chcemy tylko, aby wszyscy wiedzieli, że jesteśmy poza strefą zagrożenia i w drodze do domu do naszych rodzin... Dzięki wszystkim, którzy nas wspierają" - mówi Aiden Aslin, cytowany przez reporterkę BBC, Emmę Vardy.

Do Rosji wrócił Wiktor Medwedczuk

Do wymiany jeńców miało dojść w kilku etapach. Według Andrija Jermaka do Rosji wróciło 55 rosyjskich wojskowych i Wiktor Medwedczuk - były ukraiński prorosyjski polityk, oligarcha i znajomy Władimira Putina. W kwietniu Medwedczuk zwrócił się do przywódców Rosji i Ukrainy z apelem o wymianę na obrońców Mariupola.

Szef biura ukraińskiego prezydenta podkreślił, że wymiana była możliwa dzięki pośrednictwu tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. Przywódca Turcji mówił o tym we wtorek. - 200 jeńców zostanie wymienionych na podstawie porozumienia między stronami - podkreślił, jednak nie podawał wówczas szczegółów.

