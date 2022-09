Zełenski o mobilizacji w Rosji. "Putin chce utopić Ukrainę we krwi swoich żołnierzy"

Prezydent Ukrainy apeluje do Zachodu, by nie dał się szantażować Putinowi po ogłoszeniu w Rosji częściowej mobilizacji. W wywiadzie dla "Bilda" Wołodymyr Zełenski mówi, że rosyjski prezydent chce "utopić Ukrainę we krwi, w tym we krwi swoich żołnierzy"

4 Genya Savilov / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl