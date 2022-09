Zobacz wideo Rozmowa Łukasza Kijka z Antonem Heraszczenką - doradcą MSW Ukrainy

Podczas 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, której głównym tematem jest rosyjski atak na Ukrainę, Joe Biden odniósł się do wystąpienia Władimira Putina. Polityk zapowiedział w nim częściową mobilizację, a także groził użyciem broni nuklearnej. - Prezydent Putin kieruje jawne groźby nuklearne wobec Europy. (...) Teraz wzywa większą liczbę żołnierzy do przyłączenia się do walki, a Kreml organizuje fałszywe referendum, aby spróbować zaanektować części Ukrainy. To niezwykle istotne naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych - stwierdził amerykański przywódca.

REKLAMA

- Rosja bezwstydnie naruszyła podstawowe zasady Karty Narodów Zjednoczonych. (...) Powiedzmy sobie otwarcie: stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ napadł na sąsiada, usiłując wymazać suwerenne państwo z mapy - podkreślił Joe Biden. Jak dodał, Stany Zjednoczone chcą, aby wojna się zakończyła, "jednak nie można zabierać terytorium sąsiada siłą". - Ukraina ma to samo prawo do istnienia, jak każdy inny kraj na świecie - zaznaczył.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Biały Dom reaguje na wystąpienie Putina. Zapowiada "surowe konsekwencje"

Prezydent USA: Kryzys żywnościowy to wina Rosji

Joe Biden mówił również, że Rosja pogłębia kryzys żywnościowy na świcie. - Rosja rozpowszechnia kłamstwa, próbując zrzucić winę za kryzys żywnościowy na sankcje nałożone na nią przez wiele państw na świecie za atak na Ukrainę. Pozwólcie więc, że wyjaśnię zupełnie jasno: nasze sankcje pozwalają Rosji na eksport żywności i nawozów. Bez ograniczeń - powiedział na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku.

- To wojna Rosji pogłębia brak bezpieczeństwa żywnościowego i tylko Rosja może to zakończyć - dodał. Jak podkreślił, aż 193 miliony ludzi na całym świecie doświadcza braku bezpieczeństwa żywnościowego - To skok o 40 milionów w ciągu roku - stwierdził. Amerykański prezydent zapowiedział również wsparcie USA na pomoc humanitarną i żywnościową w wysokości 2,9 miliarda dolarów.

Mobilizacja w Rosji. W kraju trwają protesty. Są pierwsze zatrzymania