Mobilizacja wojskowa w Rosji. Pierwsze wezwania trafiły do rezerwistów

Pierwsze wezwania na swoim profilu na Twitterze udostępnił białoruski portal Nexta. Zdjęcia przedstawiają wezwanie do wojska. Widać na nich dokładną datę i godzinę, o której rezerwista powinien stawić się we wskazanej jednostce. Ze sobą musi wziąć dowód tożsamości oraz otrzymane wezwanie.

Pierwsze wezwania trafiło do mieszkańców Moskwy i Petersburga.

Mobilizacja wojskowa w Rosji. Za odmowę grozi kara więzienia

W środę Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację do armii Rosji. Siergiej Szojgu, minister obrony Rosji, przekazał, że w ramach częściowej mobilizacji zostanie powołanych 300 tys. rezerwistów. - Zmobilizowani będą szkoleni i koordynowani. Poborowi nie mogą zostać wysłani do "operacji specjalnej" (tak rosyjska propaganda nazywa napaść na Ukrainę) - powiedział szef resortu obrony, który straszył, że zasoby mobilizacyjne Rosji to nawet 25 milionów ludzi.

Na środowym posiedzeniu plenarnym Rada Federacji Rosyjskiej zatwierdziła ustawę, która wprowadza karę więzienia za nie stawienie się na służbę wojskową, lub "inne czyny przewidziane w ustawie". Dokument poparło 147 senatorów. Jeden był przeciwko.

Projekt przegłosowano w drugim czytaniu. Poprawki, jakie wprowadzono, dotyczą kary za niewykonanie przez podwładnego rozkazu naczelnika w czasie stanu wojennego, wojny, w warunkach konfliktu zbrojnego lub działań bojowych. Obecnie za niezastosowanie się grozi kara do dwóch lat aresztu.

Za podobne przestępstwa, które "spowodowały poważne konsekwencje", kara wynosi od trzech do dziesięciu lat więzienia. Ponadto zgodnie z prawem, za stawianie oporu pełniącemu obowiązki szefa służby wojskowej lub zmuszanie go do ich naruszenia w okresie mobilizacji grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat.

Zgodnie z kodeksem karnym "czyny przewidziane w części pierwszej lub drugiej artykułu [...] podlegają karze pozbawienia wolności od pięciu do piętnastu lat." Obecnie za przestępstwo grozi kara do pięciu lat więzienia.