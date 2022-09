210. dzień "wojny trzydniowej" - Mychajło Podolak tak napisał i wymienił, co Rosjanie dostali od Putina: mobilizację, zamknięte granice i blokady rachunków bankowych oraz więzienie za dezercję.

Absolutnie przewidywalny apel, który wygląda bardziej jak próba usprawiedliwienia własnej porażki. Wojna wyraźnie nie idzie zgodnie ze scenariuszem Rosji i dlatego wymagała od Putina podjęcia wyjątkowo niepopularnych decyzji w celu mobilizacji i poważnego ograniczenia praw ludzi

- zapewnił w rozmowie z Reutersem Mychajło Podolak. W jego opinii w rosyjskim społeczeństwie mobilizacja będzie "skrajnie niepopularna". Podolak dodał, że Putin próbuje zrzucić winę za rozpoczęcie "niesprowokowanej wojny" i pogarszającą się sytuację gospodarczą Rosji na Zachód.

Putin: Podpisałem dekret o częściowej mobilizacji

Władimir Putin wystąpił rano z orędziem do narodu. Przekazał, że w środę 21 września w kraju rozpocznie się częściowa mobilizacja. O swojej decyzji poinformował już parlament. - Tylko obywatele, którzy są w rezerwie, będą podlegać poborowi - powiedział Putin. Nakazał również ustalić status ochotników i milicji Donbasu.

Telewizja NEXTA podała, że mobilizacji nie będą podlegać członkowie rosyjskiej Dumy.

Putin stwierdził, że Ukrainie "nakazano zerwanie porozumień pokojowych, a Rosja zrobi wszystko, aby zapewnić przeprowadzenie referendów".

Zachód przekroczył każdą linię. Rosja użyje wszystkich dostępnych środków. Rosja przewyższa zagraniczny sprzęt wojskowy w wielu komponentach

- ocenił w środę rosyjski prezydent, ostrzegając tych, którzy jakoby mieli "szantażować Rosję bronią nuklearną". Na koniec przekazał, że Rada Federacji poparła uproszczone nabycie obywatelstwa przez obce wojsko.

Szojgu: Powołamy 300 tys. rezerwistów

Siergiej Szojgu stwierdził wprost, że "Rosja sprzeciwia się nie tyle Ukrainie, co Zachodowi, a Ukraina często używa zachodniej broni przeciwko ludności". Minister obrony narodowej odniósł się do zapowiedzianej częściowej mobilizacji.

W ramach częściowej mobilizacji zostanie powołanych 300 tys. rezerwistów. Zmobilizowani będą szkoleni i koordynowani. Poborowi nie mogą zostać wysłani do operacji specjalnej

- powiedział Szojgu, który oszacował zasoby mobilizacyjne Rosji na prawie 25 milionów ludzi. Dalej wygłaszał propagandowe, nieprawdziwe tezy o tym, że "w rzeczywistości zachodnie dowództwo wojskowe siedzi w Kijowie i Rosjanie zabijają tam najemników".

Opóźnione orędzie Putina

Zgodnie z pierwszymi zapowiedziami rosyjskich mediów Władimir Putin miał wystąpić z przemówieniem do narodu we wtorek. Z nieoficjalnych doniesień wynikało także, że głos miał zabrać również szef MON Siergiej Szojgu. Członek jednej z prezydenckich rad, były bliski doradca Putina, Siergiej Markow, przekazał jednak we wtorek wieczorem w mediach społecznościowych, że wystąpienie ostatecznie zostało przełożone na środę.

Wśród spekulacji o temacie wystąpienia Putina przeważał temat referendów planowanych na okupowanych ukraińskich terenach i ogłoszenie mobilizacji w Rosji. Wystąpienie zaplanowane na godz. 20 czasu moskiewskiego jednak opóźniało się, a w sieci mnożyły się domysłu na temat powodów. Rosyjska redakcja "Forbesa" również potwierdziła nieoficjalnie, że wcześniej nagrane wystąpienie Putina zostanie wyemitowane w środę, kiedy "obudzi się Daleki Wschód".

