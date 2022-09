Japonia. Mężczyzna podpalił się przed siedzibą premiera. W tle pogrzeb Shinzo Abe

Były premier Japonii został postrzelony podczas wiecu wyborczego 8 lipca i zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Pogrzeb zaplanowano na 27 września. W uroczystościach ma uczestniczyć około sześciu tysięcy osób - zarówno z Japonii, jak i zagranicy.

REKLAMA

Zobacz wideo 19 września 2022 r. pożegnaliśmy królową Elżbietę II

Japonia. Mężczyzna podpalił się w pobliżu siedziby premiera

Do zdarzenia doszło w środę (21 września) w pobliżu gabinetu japońskiego premiera, jak pisze Agencja Reutera, "w pozornym proteście przeciwko decyzji rządu o zorganizowaniu państwowego pogrzebu byłego premiera Shinzo Abe". Ucierpiał również policjant, który usiłował ugasić płomienie. Do zdarzenia doszło w dniu, w którym Shinzo Abe obchodziłby 68. urodziny.

70-latek został odwieziony do szpitala z poparzeniami na całym ciele. W trakcie akcji ratunkowej był nieprzytomny, jednak później miał powiedzieć policji, że celowo oblał się olejem. W pobliżu mężczyzny znaleziono list, w którym napisał o swoim sprzeciwie.



Więcej aktualnych wiadomości ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Shinzo Abe zamordowany. Media ujawniły zeznania zabójcy. "Tajemnicza grupa"

Japończyk podpalił się w proteście przeciwko pogrzebowi Shinzo Abe?

Jak czytamy, policja nie potwierdziła zdarzenia. - Słyszałem, że policja znalazła mężczyznę, który doznał poparzeń w pobliżu urzędów państwowych, i wiem, że policja prowadzi śledztwo - powiedział natomiast podczas konferencji prasowej sekretarz gabinetu Hirokazu Matsuno.

Agencja Reutera podaje, że choć "nastroje społeczne w niewielkim stopniu sprzyjały państwowemu pogrzebowi" w momencie jego ogłoszenia, to szybko uległy gwałtownej zmianie. Ma mieć to związek z ujawnieniem powiązań między Partią Liberalno-Demokratyczną, której Abe był wpływowym członkiem, a kontrowersyjnym Kościołem Zjednoczeniowym. Mężczyzna podejrzany o zabicie byłego premiera powiedział, że ruch religijny był powodem bankructwa jego matki i że czuł, że Abe to popierał.

Śmierć Shinzo Abe. Zamachowiec miał planować atak na przywódcę religijnego