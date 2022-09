Trwająca od prawie siedmiu miesięcy pełnoskalowa wojna w Ukrainie rozpętana przez Rosję była najważniejszym tematem wystąpień światowych liderów na 77. sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Andrzej Duda swoje wystąpienie zaczął od podkreślenia, że dzisiaj przemawia jako prezydent kraju, w którym mieszka trzy miliony więcej mieszkańców.

REKLAMA

Rok temu przemawiałem w tym samym miejscu jako prezydent 38-milionowego państwa. Dziś staję na tej mównicy świadom, że w Polsce według różnych danych mieszka w obecnej chwili nawet 41 milionów ludzi. Te dodatkowe trzy miliony to w dużej mierze uchodźcy z Ukrainy. Niektórzy są naszymi stałymi gośćmi, inni jeżdżą między Polską i Ukrainą

- podkreślił prezydent RP.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Doradca MSW Ukrainy: Polska postąpiła inaczej niż Niemcy

Andrzej Duda na forum ONZ: Rosja świadomie i cynicznie wywołała kryzys żywnościowy na świecie

Sentymenty imperialne i kolonialna, nacjonalistyczna pycha - to według Andrzeja Dudy kierowało Rosjanami, którzy są odpowiedzialni za rozpętanie wojny w Ukrainie i wyniszczanie tego kraju. - Udało im się opętać tą myślą naród jednego z państw-założycieli ONZ. Naród, który miał szansę zaprotestować przeciwko szaleństwu swoich liderów. Niestety tylko nieliczni, ci najbardziej odważni, stanęli przeciw tej wojnie - mówił prezydent. Podkreślił, że konflikt jest "zarzewiem światowego pożaru", który dotknie wiele państw świata.

Polski prezydent w swoim wystąpieniu mówił o światowym kryzysie żywnościowym. - Rosja świadomie i cynicznie wywołała kryzys żywnościowy na świecie" - mówił w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Polski prezydent jest jednym z przywódców, uczestniczących w dorocznej debacie ONZ na Manhattanie. Całość swojego przemówienia Andrzej Duda poświęcił wojnie na Ukrainie.

Andrzej Duda argumentował w ONZ, że widmo głodu, które zajrzało w oczy milionom ludzi po tym, jak Rosja zablokowała eksport ukraińskiego zboża, jest jednym z najtragiczniejszych skutków rosyjskiej agresji. "Szacuje się, że z powodu wojny w Ukrainie liczba osób cierpiących chroniczny głód wzrośnie w tym roku o około 47 mln osób. Szczególnie w Afryce i na Bliskim Wschodzie" - podkreślił.

Polski prezydent przywołał w ONZ swoją niedawną podróż do Afryki. W Nigerii, Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Senegalu rozmawiał z miejscowymi przywódcami o skutkach kryzysu żywnościowego. Andrzej Duda porównał celowe niszczenie ukraińskich zbiorów przez Rosję do działań Stalina. Apelował, aby społeczność międzynarodowa pociągnęła w tej sprawie Moskwę do odpowiedzialności.

Polski prezydent deklarował też w ONZ dalsze wsparcie dla Ukrainy. Zaapelował też o zwiększenie pomocy dla ukraińskiej ludności cywilnej, której potrzeby humanitarne są znacznie większe niż obecnie przekazywane środki. - Zbliża się zima, która - z powodu wojny i cen energii - będzie najcięższą zimą od lat. Jako ludzkość nie mamy prawa odwracać się od najbardziej potrzebujących. Nie wolno nam okazywać zmęczenia tą wojną - stwierdził.

Prezydent apelował o stworzenie programu rozwoju gospodarczego i społecznego, by dać ludziom nadzieję, że świat może być lepszy i bardziej solidarny.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>