Doradca Bidena: Putin może przygotowywać się do mobilizacji. "To nie są działania pewnego siebie państwa"

Separatyści na okupowanych terenach w Ługańsku, Doniecku, w rejonie Chersonia i na Zaporożu zapowiadają referenda. Jeszcze na kilka dni przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji Moskwa jednostronnie uznała niepodległość Ługańska i Doniecka. W 2014 roku w podobny sposób Kreml uznał okupowany Krym za teren Rosji. Nie uznała tego jednak społeczność międzynarodowa.

REKLAMA

Zapowiedź referendów pojawiła się w czasie, gdy ukraińska armia systematycznie odzyskuje kontrolę nad kolejnym terenami na wschodzie kraju, które od wiosny były zajęte przez Rosjan.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

- Władimir Putin jest bliski podjęcia dwóch działań. Po pierwsze, tak jak ostrzegaliśmy od miesięcy, wygląda na to, że Rosja chce przeprowadzić fikcyjne referenda na kontrolowanych przez siebie ukraińskich terytoriach, a nawet i tych, których nie kontroluje. Byłoby to bezpośrednie naruszenie suwerenności Ukrainy - powiedział we wtorek doradca ds. bezpieczeństwa USA Jake Sullivan.

Sullivan podkreślił, że referenda będą "zmanipulowane" i ich wyniki nie zostaną uznane przez Stany Zjednoczone.

Zobacz wideo Doradca MSW Ukrainy: Polska postąpiła inaczej niż Niemcy

Biały Dom: Władimir Putin może planować mobilizację

- Po drugie, jesteśmy świadomi doniesień, że prezydent Putin może przygotowywać się do podjęcia działań o charakterze mobilizacyjnym. Podobnie jak polegające na oszustwie plany aneksji, to także odzwierciedla trudności, z jakimi zmaga się Rosja w Ukrainie - stwierdził doradca prezydenta USA Joe Bidena.

Sullivan podkreślił, że Putin "po prostu potrzebuje więcej ludzi w obliczu sukcesów Ukrainy, szczególnie odnoszonych na północnym wschodzie".

Putin stroi miny do publiki przed spotkaniem z Erdoganem. "Co tu jest nie tak?"

- To nie są działania pewnego siebie państwa, to nie są oznaki siły. Jest całkowicie odwrotnie - wskazał urzędnik.

Jake Sullivan przypomniał, że w ubiegłym tygodniu Stany Zjednoczone ogłosiły kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 600 mln dolarów. Łączna wartość amerykańskiej pomocy to już ponad 15 mld dol.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>