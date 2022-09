Ukraina. Pseudoreferenda w okupowanych regionach. Putin ma wygłosić przemówienie

Wołodymyr Saldo, gubernator Chersońskiej Wojskowo-Cywilnej Administracji, poinformował o głosowaniu w mediach społecznościowych.

Rosja. "Naród oczekuje prawdy". Dziennikarka sprostowała wypowiedź gościa

"Drodzy mieszkańcy obwodu chersońskiego! Po uwzględnieniu apeli organizacji publicznych i mieszkańców, obwodowa administracja podjęła decyzję o przeprowadzeniu referendum w sprawie przyłączenia nas do Federacji Rosyjskiej. Jestem przekonany, że rosyjski rząd zaakceptuje wyniki głosowania i obwód chersoński stanie się pełnoprawnym podmiotem jednolitego państwa" - napisał na Telegramie Saldo.

"Uważam za konieczne utworzenie i sformowanie na terytorium obwodu chersońskiego batalionów ochotniczych do udziału w Specjalnej Operacji Wojskowej Sił Zbrojnych FR na terytorium Ukrainy [czyli po prostu rosyjskiej inwazji na Ukrainę - red.]" - dodał.

Zapewnił, że "naród rosyjski i prezydent Rosji Władimir Putin będą gwarantami bezpieczeństwa i dobrobytu regionu". W kolejnym wpisie poinformował, że głosowanie odbędzie się od 23 do 27 września.

Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>