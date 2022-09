Tajne spotkanie Ławrowa. Mówił o "kryzysie, przed którym stoi świat". O Ukrainie nie wspomniał

W Nowym Jorku we wtorek (20 września) rozpoczęła się debata generalna 77. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Wielu przywódców dotrze na miejsce z opóźnieniem z powodu pogrzebu królowej Elżbiety II, który odbył się dzień wcześniej. Dyskusję zdominuje m.in. wojna w Ukrainie. Zgodnie z zapowiedzią w sobotę (24 września) swoje przemówienie wygłosi rosyjski "mistrz dyplomacji", czyli minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.