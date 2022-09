Ukraina: Rosjanie szukają ochotników na Krymie. Są też doniesienia o fortyfikacjach

Przedstawicielstwo prezydenta Ukrainy w Republice Autonomicznej Krymu przekazało we wtorkowym komunikacie, że "na Krymie na stacjach benzynowych pojawiają się ogłoszenia o poszukiwaniu 'ochotników' do rosyjskiej 810. Brygady Morskiej do wykonywania zadań w ramach "specjalnej operacji wojskowej" [tak rosyjska propaganda określa wojnę w Ukrainie - red.].

Jak twierdzi strona ukraińska, wspomniana brygada straciła do tej pory 85 proc. swoich ludzi.

Przekazano także, że od poniedziałku okupacyjne władze zabroniły mężczyznom przemieszczania się z Półwyspu Krymskiego na terytorium Rosji.

"Według szefa okupacyjnej administracji Krymu Serhija Aksjonowa na tymczasowo okupowanym Krymie formowane są dwa bataliony, które zostaną wysłane na wojnę z Ukrainą" - czytamy w komunikacie.

"Na granicy administracyjnej z obwodem chersońskim zauważono budowę fortyfikacji dla personelu i ciężkiego sprzętu wojsk rosyjskich" - dodano.

Przedstawicielstwo ukraińskiego prezydenta poinformowało również, że do tej pory na okupowanym Krymie pochowano co najmniej 156 żołnierzy rosyjskiej armii, a 78 z nich prawdopodobnie miało ukraińskie obywatelstwo.

Wojna w Ukrainie. Raport Sztabu Generalnego

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w porannym wtorkowym komunikacie przekazał, że ostatniej doby rosyjscy okupanci przeprowadzili 10 ataków rakietowych i 15 lotniczych. W rezultacie rosyjskiego ostrzału ucierpiała infrastruktura ponad 33 osiedli. To w szczególności Słowgorod, Kramatorsk, Bachmut, Majorsk, Woda, Droga, Soledar, Nowopille, Zaporoże, Mikołajów, Aleksandria, Śniguríwka, Nowa Szeroka, Odesa, Biłohirsk, Miroliubiwka i Biła Krinicja.

Według informacji Sztabu wróg nadal skupia się na utrzymaniu okupacji obwodu donieckiego i organizacji obrony. Pozostaje zagrożenie zadaniem przeciwnika ataków rakietowych i ataków rakietowych na terenie całej Ukrainy. Na tymczasowo okupowanych terenach prowadzona jest akcja mobilizacyjna.

Pieskow o reparacjach z Rosji: Może to Polska powinna zapłacić nam

Ostatniej doby ukraińskie lotnictwo uderzyło w 24 miejsca zgrupowań żołnierzy i sprzętu wojskowego wroga, cztery pozycje przeciwlotniczych kompleksów rakietowych i jeden magazyn amunicji. Ponadto zniszczono samolot Su-25 i sterowany pocisk powietrzny.

Wojska rakietowe i artyleria ostrzelały 16 obiektów wroga, w tym sześć zgrupowań wojsk, broni i sprzętu wojskowego, siedem miejsc nagromadzenia artylerii i trzy składy amunicji.

