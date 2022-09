Po wyzwoleniu przez armię ukraińską 10 września miasta Izium we wschodniej Ukrainie, w pobliskim lesie odkryto co najmniej 445 grobów ofiar, które zakopali rosyjscy żołnierze. W poniedziałek (19 września) do Iziuma przybył kardynał Konrad Krajewski, wysłannik Franciszka.





Izium. Kardynał Konrad Krajewski oddał hołd tragicznie zmarłym ofiarom

Kardynał Konrad Krajewski wraz z biskupem Pawłem Honczarukiem udali się do Iziuma we wschodniej Ukrainie, w obwodzie charkowskim, miasta wyzwolonego niedawno przez ukraińską armię. Znaleziono tam masowy grób, a w nim blisko 500 ciał ofiar. "Dzisiaj był bardzo trudny dzień. Biskup Paweł i ja pojechaliśmy do Iziuma, gdzie zginęło tak wielu ludzi, a teraz trwają ekshumacje. Miejsce, w którym wydobywa się ciała torturowanych ludzi zabitych z nienawiści - przekazał kardynał, cytowany przez włoską katolicką agencję Sir.



Kardynał zwrócił uwagę na to, w jaki sposób służby traktują znalezione tam ofiary. "To było tak, jakby odkopywali swoich bliskich. Przy całym niebezpieczeństwie rakiet, wydobyli z siebie to, co najpiękniejsze, wielki szacunek dla zmarłego. Bardzo mnie to poruszyło, bo wojna jest brutalna i okrutna, ale pokazała to, co w człowieku najpiękniejsze: wielki szacunek, delikatność i miłość do drugiego człowieka. Bo tak właśnie wyraża się miłość do bliźniego. Ten dzień był bardzo ewangeliczny, ponieważ oddaliśmy im hołd - ludziom, którzy zginęli tragicznie. Nie mieliśmy nienawiści ani zemsty wobec tych, którzy to zrobili. Było tylko wielkie pragnienie godnego pochówku tych ludzi" - stwierdził kardynał. Jego wypowiedź na temat wyjazdu do Iziuma zamieściła na kanale YouTube Archidiecezja Łódzka.

Izium. Masowe groby odkryte w lesie

Ukraińskie wojska wyzwoliły Izium spod okupacji Rosjan. 15 września Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało na Twitterze, że w lesie odnaleziono masowe groby. Serhij Bolwinow, główny śledczy policji w regionie Charkowa, przekazał, że wiele grobów było świeżych, a przyczyny zgonu były różne - przekazuje usnews.com. "Wiemy, że niektórzy zostali zastrzeleni, niektórzy zostali zabici przez ostrzał artyleryjski. Niektórzy zginęli w wyniku nalotów. Mamy informacje, że wiele ciał nie zostało jeszcze zidentyfikowanych. Przyczyny ich śmierci zostaną ustalone podczas śledztwa" - przekazał Bolwinow.

