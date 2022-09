ISW o aneksji przez Rosję samozwańczych republik Donbasu i Ługańska: Znaczący odwrót Putina

Instytut Badań nad Wojną przywołuje poniedziałkową naradę pełnomocników Rosji na okupowanych terenach obwodów ługańskiego i donieckiego. Wezwali oni swoich przywódców do "natychmiastowego" przeprowadzenia referendum w sprawie uznania DRL i ŁRL za podmioty rosyjskie. Jednak analitycy podkreślają, że częściowa aneksja tych ziem postawiłaby Kreml w "dziwnej sytuacji żądania, aby siły ukraińskie nie zajmowały 'rosyjskiego' terytorium i upokarzającej pozycji niemożności wyegzekwowania tego żądania".

