Rosjanie mieli przerzucić systemy S-300 z okolic Petersburga do Ukrainy. Ekspert o zagrożeniu dla cywilów

Jak podaje portal Yle, Petersburg był otoczony pierścieniem 14 baz obrony przeciwlotniczej. Teraz, jak twierdzą fińscy dziennikarze, kilka z nich stoi pustych.

Rosjanie mieli przerzucić systemy rakietowe z okolic Petersburga do Ukrainy

Portal przeanalizował zdjęcia satelitarne terenów w pobliżu Petersburga. Wynika z nich, że co najmniej cztery bazy zostały opróżnione ze sprzętu. Latem mobilne platformy i pociski zniknęły m.in. z bazy w Zielonogorsku na północny zachód od Petersburga.

Portal cytuje Marko Eklunda, analityka od wojskowości, który przestudiował zdjęcia satelitarne. Według niego transport systemów na Ukrainę raczej nie zaszkodził obronie przeciwlotniczej w Rosji, ponieważ przerzucono zapewne najstarszy sprzęt, którego Rosjanie mogą nie potrzebować do celów obronnych.

Portal podkreśla, że pociski do systemów S-300 nie są przeznaczone do atakowania celów naziemnych, ale mogą być w ten sposób wykorzystywane. Rosja to robi, gdy brakuje jej konwencjonalnych pocisków balistycznych - podaje Yle.

"Największe szkody wyrządzają cywilom"

- Najprawdopodobniej usuwane jest przede wszystkim wyposażenie starych systemów S-300 - powiedział Eklund.

Jego zdaniem na miejscu mogły pozostać nowocześniejsze S-400. Główna różnica systemami to zasięg - w przypadku nowszych jest on dwukrotnie większy. - Te stare pociski są wykorzystywane w taki sposób, że największe szkody wyrządzają cywilom - zwraca uwagę ekspert.

Według ukraińskiego wywiadu wojskowego, na którego dane powołuje się portal, w Rosji pozostało jeszcze 7000 takich rakiet, co przy obecnym tempie działań wojskowych może wystarczyć Rosji na trzy lata.

