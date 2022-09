Dwie osoby wymagały pomocy polskich i słowackich ratowników górskich. Turyści wchodzili na Gerlach, najwyższy szczyt w słowackich Tatrach, gdy zaskoczyły ich zimowe warunki pogodowe - poinformowały słowackie służby.

Słowacja. Turyści z Czech potrzebowali pomocy ratowników. Pomogli również Polacy

Para wpadła w tarapaty w sobotę wieczorem. Wspinacze utknęli na ścianie Zadniego Gerlacha, gdzie zatrzymały ich złe warunki pogodowe - śnieżyca oraz temperatura, która spadła poniżej zera. Najpierw na ratunek turystom ruszyli ratownicy Horskiej Zachrannej Służby (HZS). Nie mogli jednak dotrzeć do poszkodowanych, a trudne warunki uniemożliwiły start śmigłowca. Wtedy o pomoc zostali poproszeni ratownicy TOPR z Zakopanego.

Polakom udało się dotrzeć do Czechów, których śmigłowcem przetransportowano do szpitala w Zakopanem. "Rano wykorzystując chwilową poprawę pogody śmigłowcem w miejsce zdarzenia przetransportowano trzech Ratowników TOPR, którym w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, przy niskiej widoczności, udało się przetransportować turystów w hipotermii głębokiej oraz z odmrożeniami kończyn do zakopiańskiego szpitala" - napisali ratownicy na Facebooku. Oboje turyści mieli odmrożenia, jednak to stan kobiety był określany jako ciężki.

Turystka trafiła do polskiej placówki medycznej w stanie głębokiej hipotermii - temperatura jej ciała wynosiła tylko 29 stopni Celsjusza. Dzięki wsparciu lekarzy jej stan wkrótce się ustabilizował. Dyrektor do spraw lecznictwa w szpitalu im. Chałubińskiego w Zakopanem poinformował Polską Agencję Prasową, że kobieta czuje się już dobrze.

Towarzyszący jej mężczyzna był w znacznie lepszym stanie. Ze względu na brak miejsca do przenocowania, turysta mógł zostać na oddziale. W poniedziałek para ma opuścić szpital.

W Karkonoszach spadł pierwszy śnieg w tym roku. W Tatrach trudne warunki

Tatry. Ratownicy TOPR ostrzegają przed trudnymi warunkami w górach

TOPR ostrzega przed trudnymi warunkami także po polskiej stronie gór. "Warunki w Tatrach stały się bardzo wymagające. Ostatniej doby temperatura w wyższych partiach Tatr spadła poniżej 0 i spadło kilka centymetrów śniegu. W najbliższych dniach sytuacja nie ulegnie poprawie. Prognozowana jest ciągle niska temperatura oraz opad śniegu. Apelujemy o rozważne planowanie górskich wycieczek" - czytamy.

Zaginął polski turysta. Rozpoczął się kolejny dzień poszukiwań

