Uroczystości pogrzebowe Elżbiety II trwają w poniedziałek 19 września od rana - to ostatni dzień operacji "London Bridge". Podczas ceremonii arcybiskup Canterbury Justin Welby przypomniał, że w dniu 21. urodzin Elżbieta II przyrzekła służyć Wielkiej Brytanii i Wspólnocie Narodów. - Tego rodzaju obietnica rzadko jest tak dobrze spełniona - powiedział. - Była taka radosna, obecna, poruszyła tak wiele osób - dodał.

Trumna królowej została przykryta flagą Royal Standard i przyozdobiona berłem i jabłkiem, brytyjską koroną państwową i wiązanką. Wśród kwiatów znalazła się kartka od króla Karola III, na której napisał: "Ku pamięci kochającej i oddanej. Karol R.".

Kwiaty pochodzą z ogrodów królewskich posiadłości - Buckingham Palace, Clarence House i Highgrove House. Oprócz róż jest tam również mirt rozmnożony z roślinki, którą Elżbieta II miała w wiązance ślubnej. Wpleciono też rozmaryn, liście dębu, pelargonie, hortensje, rozchodnik, drakiew i dalie.



Na prośbę króla Karola III do wykonania wiązanki, zamiast gąbki kwiaciarskiej z tworzywa sztucznego, użyto mchu i gałęzi dębu.

Pogrzeb królowej. Ostatni dzień operacji "London Bridge" - harmonogram

Królowa Elżbieta II zmarła 8 września w zamku w Balmoral w Szkocji. Miała 96 lat. Przedstawiamy harmonogram uroczystości pogrzebowych (podajemy godziny wg czasu polskiego).

7:30 - drzwi Westminster Hall w Izbie Parlamentu, gdzie leży trumna z ciałem Elżbiety II, zostały zamknięte dla publiczności.

11:44 - królewski orszak wyruszył z Pałacu Westminsterskiego do Opactwa Westminsterskiego. Powóz wiózł trumnę królowej Elżbiety II w towarzystwie zespołu królewskich żandarmów i marines. Cała droga przejazdu była obstawiona przez członków królewskiej marynarki wojennej i królewskich Marines. Rodzina królewska, w tym król Karol III, podążali za karetą.

11:52 - trumna z ciałem królowej dotarła do bram Opactwa Westminsterskiego. Następnie została wniesiona do środka.

12:00 - w południe rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa. Prowadził ją dziekan Westminsteru David Hoyle.

12:55 - cała Wielka Brytania zamilkła na dwie minuty, oddając hołd monarchini.

13:00 - pogrzeb królowej Elżbiety II zakończył się hymnem narodowym Wielkiej Brytanii (w zmienionej już formule, czyli "God Save the King") oraz lamentem królowej w wykonaniu pipera (osoby grającej na dudach). Trumna przeszła w kolejnej procesji ulicami Londynu.

14:00 - trumna z ciałem Elżbiety II dotarła do Wellington Arch w Londynie, gdzie została załadowana do karawanu. Stąd rodzina królewska wyruszyła do zamku Windsor, który znajduje się około 35 kilometrów od Pałacu Buckingham.

16:06 - karawan powinien dotrzeć już do Windsoru. Tam dołączy do procesji zmierzającej w górę Albert Road. Król i inni członkowie rodziny królewskiej dołączą do drogi do kaplicy św. Jerzego około trzydziestu minut później.

17:00 - rozpocznie się nabożeństwo żałobne w kaplicy św. Jerzego, które zostanie poprowadzone przez dziekana Windsoru i zakończone błogosławieństwem arcybiskupa Canterbury.

20:30 - trumna królowej Elżbiety II zostanie złożona podczas prywatnej ceremonii w King George VI Memorial Chapel na zamku Windsor. Zostanie pochowana razem ze swoim mężem, księciem Filipem.

Pogrzeb Elżbiety II. Jako ostatnia oddała hołd królowej. Czekała 14 godz.