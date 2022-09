Rzeczniczka MSZ Rosji o uwolnieniu dwójki Amerykanów: Jesteśmy gotowi do negocjacji

W piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden spotkał się z Elizabeth Whelan i Cherelle Griner, bliskimi Amerykanki i Amerykanina, którzy, jak wskazał Biały Dom, są "niesłusznie przetrzymywani w Rosji w niedopuszczalnych okolicznościach".

REKLAMA

Paul Whelan jest przetrzymywany w Rosji od czterech lat za rzekome szpiegostwo. W 2020 r. usłyszał wyrok 16 lat więzienia. Z kolei amerykańska koszykarka Brittney Griner została zatrzymana w lutym na lotnisku w Moskwie za posiadanie wkładów do waporyzatora zawierających olej haszyszowy (ekstrakt z marihuany). W sierpniu została skazana na 9 lat łagru.

Elizabeth Whelan, siostra Paula Whelana, i Cherelle Griner, żona Brittney Griner, rozmawiały z Bidenem w Gabinecie Owalnym. Prezydent zaznaczył, że zrobi wszystko, aby "bezpiecznie sprowadzić Brittney i Paula do domu".

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Wcześniej amerykańskie i rosyjskie media informowały, że Waszyngton negocjuje z Moskwą warunki. Stany Zjednoczone miały zaproponować zwolnienie z więzienia Wiktora Buta - handlarza bronią i przemytnika, odsiadującego w USA karę 25 lat pozbawienia wolności.

Agencja Bloomberg podawała, że dla Moskwy to za mało. Rosja chciałaby jeszcze uwolnienia informatyka Władysława Kljuszyna, którego amerykańskie organy ścigania oskarżają o machinacje papierami wartościowymi i nielegalną próbę zdobycia dostępu do komputerów instytucji finansowych.

Britnney Griner skazana w Rosji na 9,5 roku więzienia. Joe Biden: To niedopuszczalne

Cherelle Griner stwierdziła w rozmowie z CNN, że strona amerykańska nie do końca jest świadoma tego, czego Rosja oczekuje za uwolnienie jej małżonki. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby przekazał, że "poważna oferta" została złożona Rosjanom, ale z niewiadomych powodów nie została zaakceptowana przez Kreml. Zapowiedział, że administracja Bidena jest gotowa na negocjacje.

Zobacz wideo Sikorski: Szkoda, że Polska knuje z jakimiś marginalnymi partiami, zamiast rządzić UE

Zacharowa: Jesteśmy gotowi do negocjacji

Do sprawy dwójki Amerykanów odniosła się w poniedziałek rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Maria Zacharowa.

Jak stwierdziła, "ambasada USA w Moskwie zamiast wypełniać swoje bezpośrednie obowiązki służbowe – utrzymywać kontakty z dyplomatami kraju goszczącego – pogrąża się w jakimś medialnym szaleństwie". Jako przykład wymieniła m.in. "publikowanie "śmiesznych obrazków" w mediach społecznościowych.

"Wielokrotnie oświadczaliśmy, że jesteśmy gotowi do negocjacji w sprawie rozwiązania losu skazanych obywateli USA w Rosji i obywateli Rosji w Stanach Zjednoczonych. Jeśli ambasada USA w Moskwie będzie miała minutę wolnego czasu, powiedzą o tym prezydentowi Bidenowi, a on z kolei przekaże to krewnym Whelana i Griner" - dodała rzeczniczka MSZ.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>