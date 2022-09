Wojna w Ukrainie. Brytyjski wywiad o czynniku "wpływającym na kruchość planu Rosji"

Rosjanie przeprowadzili w ciągu doby sześć ataków rakietowych, 28 lotniczych oraz ponad 90 ostrzałów z wyrzutni wieloprowadnicowych - poinformował w niedzielnym (18 września) raporcie Sztab Generalny Ukrainy, oceniając, że okupanci prowadzą działania dywersyjne, których celem ma być zdyskredytowanie wojsk ukraińskich. Według statystyk armia Władimira Putina ponosi znaczne straty.

Rosja prawdopodobnie straciła co najmniej cztery odrzutowce bojowe w Ukrainie w ciągu ostatnich 10 dni - przekazał brytyjski resort obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej. Ministerstwo oceniło, że "ciągły brak przewagi powietrznej Rosji pozostaje jednym z najważniejszych czynników wpływających na kruchość jej planu operacyjnego w Ukrainie".

"Istnieje realna możliwość, że ten wzrost strat jest częściowo wynikiem zaakceptowania przez rosyjskie siły powietrzne większego ryzyka w związku z próbą zapewnienia bliskiego wsparcia lotniczego rosyjskim siłom naziemnym, znajdującym się pod presją ukraińskich postępów" - czytamy w komunikacie.

"Świadomość sytuacyjna rosyjskich pilotów jest często słaba; istnieje realna możliwość, że niektóre samoloty znalazły się nad terytorium wroga i w gęstszych strefach obrony powietrznej, ponieważ linie frontu szybko się przesunęły" - dodaje wywiad.

Wołodymyr Zełenski w swoim codziennym przemówieniu do narodu zapowiedział, że kontrofensywa wojsk ukraińskich przeciwko armii rosyjskiej będzie kontynuowana. - Być może niektórym z was może się wydawać, że po serii zwycięstw mamy pewną ciszę. Ale to nie jest cisza. To przygotowanie do następnej serii, ponieważ Ukraina musi być wolna, cała Ukraina - podsumował w niedzielę prezydent.

