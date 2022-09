W poniedziałek (19 września) o godzinie 6:30 (7:30 czasu polskiego) zamknęły się drzwi do pałacu Westminsterskiego, gdzie przez cztery dni mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogli składać hołd przed trumną z ciałem królowej. Grupa osób, które czekały na wejście do Westminster Hall, została zamknięta o północy z niedzieli na poniedziałek - kolejne osoby nie mogły już dołączyć do kolejki.

Wielka Brytania. Christina Heerey jako ostatnia oddała hołd królowej Elżbiecie II

Ostatnią osobą, która pokłoniła się przed trumną Elżbiety II, była Christina Heerey. Kobieta, która na co dzień służy w brytyjskich siłach powietrznych RAF (Royal Air Force), podkreślała, że udział w tym ważnym dla Wielkiej Brytanii wydarzeniu był dla niej bardzo ważny. - To był zaszczyt, przysięgałam jej wierność. Po prostu czuję się bardzo dumna - mówiła mediom.

Pogrzeb Elżbiety II. Pałac Buckingham opublikował zdjęcie królowej

Christina Heerey dodała, że na zawsze zapamięta to zdarzenie, a Elżbieta II była "niesamowitą kobietą, która nigdy nie zostanie zapomniana". Jak przyznała, do kolejki dołączyła w niedzielę (18 września) o godzinie 17:15. Na oddanie hołdu królowej czekała więc nieco ponad 14 godzin.

Do tej pory nie podano, jak dużo osób zdążyło zobaczyć trumnę Elżbiety II w Westminster Hall. Początkowo szacowano, że na miejscu może pojawić się 750 tysięcy osób. Jak pisaliśmy wcześniej, w kolejkach do pałacu, mających chwilami długość ponad 6 km, chętni czekali nawet kilkanaście godzin. Jedną z takich osób był David Beckham, który mógł ominąć kolejkę, jak pozostali VIP-owie, ale stał z innymi Brytyjczykami. Zajęło mu to 13 godzin. Jak powiedział mediom, jego dziadek nie chciałby, żeby unikał kolejki. - Wiem, że gdyby moi dziadkowie mogli, byliby tutaj dzisiaj. Pojawiłem się w ich imieniu i w imieniu swojej rodziny, a także po to, żeby celebrować życie królowej z innymi osobami, które tu przyszły - mówił Beckham.

Ostatni punkt planu Elżbiety II. Królowa "nie chciała nudnego pogrzebu"

O godzinie 11:44 trumna z ciałem Elżbiety II zostanie przewieziona do Opactwa Westminsterskiego, gdzie rozpocznie się nabożeństwo żałobne. Relację z tego wydarzenia można śledzić pod tym adresem na stronie Gazeta.pl.