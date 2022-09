Wojna w Ukrainie. Dramatyczne nagranie z Bachmutu. NEXTA: Wschodnia część niemal całkowicie zniszczona

"18 września siły rosyjskie kontynuowały ograniczone ataki naziemne wokół Bachmutu i Awdijiwki oraz kontynuowały rutynowy ostrzał artyleryjski wzdłuż linii frontu obwodu donieckiego" - przekazał w niedzielnym komunikacie amerykański think tank Institute for the Study of War.

Kanał NEXTA podaje, że wschodnia część miasta Bachmut jest niemal całkowicie zniszczona. Opublikowane też nagranie z niedzielnego wieczornego ataku Rosjan.

Jednak według ISW prowadzona przez Rosjan ofensywa wokół Bachmutu i Doniecka, wykorzystująca "część bardzo ograniczonej skutecznej siły bojowej Rosji kosztem obrony przed ukraińskimi kontrofensywami", może wskazywać na problemy z podejmowaniem decyzji w rosyjskim dowództwie.

Tymczasem trwa 208 dzień pełnowymiarowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Brak jest doniesień ukraińskiego Sztabu Generalnego o postępach ofensywy w obwodzie charkowskim, jednak według ukraińskich władz jest to cisza przed burzą. Zachodni eksperci prognozują, że ukraińska armia może obecnie zintensyfikować swoje działania na południowym odcinku frontu.

Jak wynika z informacji przekazanych przez szefa obwodu ługańskiego Serhija Hajdaja, Rosjanie na tym terytorium, w pobliżu obwodu charkowskiego, przygotowują się do odparcia ukraińskich ataków. Przedstawiciel ukraińskich władz zaznaczył, że obserwowana jest koncentracja wojsk Rosjan w pobliżu linii frontu. Jak dodał, przygotowania Rosjan są intensywne, ale ukraińska artyleria niszczy tam m.in. rosyjskie składy amunicji.

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w niedzielnym wieczornym wystąpieniu zasugerował, że ukraińska armia może zintensyfikować swoje działania na południu.

Według amerykańskiego ISW ukraińskie ataki na rosyjską logistykę - m.in. na przeprawy przez Dniepr - powodują, że na prawobrzeżnej chersońszczyźnie siły Rosjan słabną i w najbliższych tygodniach ta część obwodu może być wyzwolona przez Ukrainę.

