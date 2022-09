Włochy. Brat więził siostrę przez 22 lata, wyprowadzał ją na smyczy. Nikt nie zareagował

Kobieta zamieszkała u brata w domu rodzinnym w małej wiosce Casalciprano (region Molise, ok. 150 km na północ od Neapolu we Włoszech) po tym, gdy w 1995 roku zmarł jej mąż. Mężczyzna twierdził, że nie chce, by jego siostra mieszkała samotnie. Kobieta zgodziła się więc na tę propozycję i zamieszkała w dawnym pokoju swoich rodziców. Po pięciu latach zachowanie brata względem niej bardzo się zmieniło. Mężczyzna i jego żona na 22 lata zamknęli kobietę w nieogrzewanej ruderze.

Włochy. Brat więził siostrę przez 22 lata. Była wyprowadzana do ogrodu na smyczy

Przez 22-lata nikt nie interesował się tym, co mogło stać się z kobietą. Jak podaje "Corriere della Sera", zamknięta w rozpadającym się budynku poszkodowana za każdym razem, gdy ktoś przechodził niedaleko, pukała w szybę lub krzyczała - o ile była pewna, że brata i jego żony nie ma w domu. Dziennikarze relacjonują, że żaden z mieszkańców wioski nie zareagował - niektórzy sądzili, że był to dowcip lub nawoływania osoby niepoczytalnej. W końcu jednak ktoś wysłał anonimowy list, w którym poinformował karabinierów o dziwnych odgłosach dochodzących z rudery.

W piątek 16 września służby przeprowadziły kontrolę, która doprowadziła ich do więzionej od 22 lat kobiety. 67-latka na widok karabinierów schowała się w kącie i nic nie mówiła. Później zaczęła dopytywać się, czy przyszli po to, by ją uwolnić. W rozmowie z psychologiem wyjawiła, co działo się w domu. Kobieta była bita przez swojego brata za każdym razem, gdy próbowała coś powiedzieć. Mogła się odzywać tylko za przyzwoleniem swoich oprawców. Brat i żona pozwalali wykąpać się 67-latce raz w miesiącu, w wannie z praniem. Odnaleziona przez służby 67-latka miała na sobie to samo jedno ubranie, w którym została zamknięta 22 lata temu. Do ogrodu wychodziła bardzo rzadko, prowadzona przez brata na smyczy.

Rodzina była kontrolowana przez pracownika socjalnego. Brat odbierał rentę siostry

Do sprawy odniósł się także burmistrz Casalciprano Eliseo Castelli. Był "zdumiony tymi wiadomościami". - Pani jest teraz w chronionym ośrodku i otrzyma pomoc. Unikajmy teraz szukania winnych tej sytuacji. Musimy chronić prywatność zaangażowanych w sprawę osób - powiedział burmistrz. Dodał, że rodzina była kontrolowana przez pracownika socjalnego - nie powiedział jednak, jakie były wnioski z kontroli. Wszystkie dokumenty w sprawie uwięzienia kobiety miały być utajnione przez śledczych.

Burmistrz został zapytany przez media o to, jakim cudem żaden z 550 mieszkańców Casalciprano nigdy nie słyszał wołania uwięzionej kobiety. I dlaczego nikt nie zainteresował się jej nagłym zniknięciem. - Z tego, co wiem, ta osoba czasami wychodziła. Tu we wsi widzieli ją w samochodzie z bliskimi. (...) Jestem burmistrzem tego miasta od 12 lat, ale pamiętam, że widziałem ją tylko kilka razy jako młody człowiek. Kto powinien zgłosić brak kontaktu z kobietą? Być może lekarz rodzinny - zastanawiał się burmistrz. Zastanawiające jest także to, dlaczego renta rodzinna przyznana kobiecie w 1995 roku w wysokości 400 euro miesięcznie, była przekazywana bratu, a nie bezpośrednio jej.

Castelli został też zapytany o mężczyznę i jego żonę, którzy znęcali się nad swoją bliską przez 22 lata. - To były dwie sympatyczne, serdeczne osoby. Gdyby ktoś powiedział mi to, czego się o nich dowiedzieliśmy teraz, nigdy bym w to nie uwierzył - dodał burmistrz.

