"19 września 2022 roku, o godzinie 00:20, armia rosyjska przypuściła atak rakietowy na strefę Południowoukraińskiej Elektrowni Atomowej" - przekazał w poniedziałek Enerhoatom, operator ukraińskich elektrowni jądrowych. W wyniku ostrzału odłączone zostały trzy linie energetyczne.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile może potrwać jeszcze wojna w Ukrainie? Ekspert wyjaśnia

Wojna w Ukrainie. Rosjanie ostrzelali Zaporoże. Jedna z rakiet trafiła 300 metrów od reaktora jądrowego

"Potężna eksplozja miała miejsce zaledwie 300 m od reaktorów PAES. Fala uderzeniowa uszkodziła budynki elektrowni, wybijając ponad 100 okien. Odcięto jeden z hydroagregatów elektrowni wodnej Aleksander, wchodzący w skład południowoukraińskiego kompleksu energetycznego" - napisano w komunikacie udostępnionym na Telegramie.

W tej chwili wszystkie bloki energetyczne pracują normalnie. "Na szczęście wśród personelu stacji nie było ofiar" - przekazuje Enerhoatom. Operator stwierdził też, że atak Rosjan może być uznany za akt terroryzmu, który zagraża całemu światu i zaapelował o natychmiastowe przerwanie ostrzału tego miejsca.

Do sprawy odniósł się także prezydent Ukrainy. "Okupanci znowu chcieli postrzelać, ale zapomnieli, czym jest elektrownia atomowa. Rosja zagraża całemu światu, trzeba zatrzymać ją, póki nie jest za późno" - napisał Wołodymyr Zełenski na Telegramie, cytowany przez "Ukraińską Prawdę".

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

MAEA: Bezpieczeństwo zaporoskiej elektrowni jądrowej "niepewne"

Zaporoska Elektrownia Atomowa to największa elektrownia jądrowa w Europie, która została przejęta przez Rosjan na początku marca 2022 roku. Na terenie elektrowni stacjonuje około 500 rosyjskich żołnierzy, zmagazynowany jest tam też sprzęt wojskowy. W sierpniu wojska najeźdźcy kilkukrotnie ostrzelały teren elektrowni, stwarzając ryzyko uwolnienia substancji promieniotwórczych. Chociaż to Rosjanie atakują okupowany przez nich teren, to Moskwa wykorzystuje te działania, by oskarżyć o ataki Kijów.

Na początku września Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej opublikowała raport, w którym zaapelowała o utworzenie strefy bezpieczeństwa i ochrony na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. MAEA zauważyła, że pracujący w Zaporożu ukraiński personel jest represjonowany przez rosyjskich okupantów, a praca w takich warunkach "może prowadzić do zwiększonego prawdopodobieństwa popełnienia błędu ludzkiego, co ma konsekwencje dla bezpieczeństwa jądrowego" - podkreśliła MAEA.

Zełenski: Zaporoska Elektrownia Atomowa ponownie o krok od katastrofy