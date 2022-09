Koniec publicznego wystawienia trumny Elżbiety II. Zamknięto drzwi Westminister Hall

Trumna z ciałem królowej Elżbiety II w środę została wystawiona na widok publiczny w monumentalnej sali Westminster Hall, najstarszej części Pałacu Westminsterskiego. Wcześniej ciało zmarłej monarchini przewieziono w uroczystej procesji z Pałacu Buckingham przez centrum miasta.

Na czele pochodu szedł m.in. syn królowej, obecny król Wielkiej Brytanii Karol III oraz dwaj wnukowie Elżbiety, William i Harry. Procesji towarzyszyły wystrzały armatnie oraz dźwięk najsłynniejszego londyńskiego zegara, Big Bena.

Mieszkańcy Londynu przez kolejne cztery dni oddawali hołd Elżbiecie II. Kolejki ciągnęły się przez kilka kilometrów, a oczekiwanie na wejście do Westminster Hall trwało kilkanaście godzin.

- Była tak niesamowitą kobietą, dlatego bardzo cieszymy się, że tutaj jesteśmy, choć czekamy długo, to warto, by osobiście pożegnać Królową. Czekamy tu już od 12 godzin, ale to nie ma większego znaczenia. Jest dobra atmosfera, poznaliśmy tu wielu ludzi, którzy tak jak my przyjechali pożegnać Królową - mówili przed kilkoma dniami Brytyjczycy w rozmowie z reporterką Polskiego Radia.

Pogrzeb Elżbiety II

Była brytyjska królowa zmarła 8 września w wieku 96 lat. W poniedziałek odbędą się ceremonie pożegnalne królowej Elżbiety II. Najpierw - w londyńskim Opactwie Westminsterskim, potem - w kaplicy św. Jerzego w Windsorze, gdzie monarchini spocznie u boku męża, księcia Filipa.

W pogrzebie królowej Elżbiety II ma wziąć udział około 2 tysięcy zagranicznych gości. Zaproszenia zostały wysłane do głów państw, z którymi Wielka Brytania utrzymuje stosunki dyplomatyczne. Obecność na uroczystości żałobnej potwierdziło wielu światowych przywódców, między innymi amerykański prezydent Joe Biden. Obecny będzie też prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

Duda zaprosił Karola III i Kamilę do Polski. "Zostanie to rozważone"

Papieża Franciszka będzie reprezentował arcybiskup Paul Gallagher. Na uroczystości nie został natomiast zaproszony między innymi przywódca Rosji Władimir Putin w związku z wojną w Ukrainie, a także wspierający go przywódca Białorusi Aleksander Łukaszenka.

Rząd brytyjski poinformował, że poniedziałkowy dzień będzie ustawowo wolny od pracy dla całej administracji państwowej, by jak najwięcej poddanych miało możliwość oddania hołdu zmarłej monarchini.

Ceremonia złożenia Elżbiety II do grobu będzie pierwszym od 57 lat państwowym pogrzebem w Wielkiej Brytanii. Poprzednio, w 1965 roku, pożegnano w ten sposób byłego premiera Winstona Churchilla.

