Wojna w Ukrainie. Szef ługańskiej administracji: W budynku dworca zginęło 200 Rosjan

Szef ługańskiej administracji Serhij Hajdaj przekazał w niedzielę na Facebooku, że 200 Rosjan zginęło w budynku dawnego dworca autobusowego w mieście Swatowe w obwodzie ługańskim. Jak dodał, budynek dworca miał służyć Rosjanom za "hotel".

Hajdaj przekazał również, że rosyjskie wojska zakłócają komunikację mobilną i internet na okupowanych terytoriach, aby "ludzie nie mogli przekazywać ukraińskim władzom informacji i aby okłamywać ludność o "zwycięstwach" na froncie".

Szef ługańskiej administracji poinformował także, że Rosjanie przeprowadzają kontrole na ulicach, szukając partyzantów, a także "kontynuują przygotowania do obrony, gromadzą wojska i okopują się".

Wojna w Ukrainie. Ostrzał trwa

Ukraiński Sztab Generalny w poniedziałkowym porannym raporcie przekazał, że w ciągu minionej doby Rosjanie co najmniej kilkadziesiąt razy ostrzelali terytorium Ukrainy.

"Wróg skupia swe wysiłki na utrzymaniu okupacji obwodu donieckiego" - napisano w raporcie. Rosjanie ostrzeliwują obiekty infrastruktury cywilnej, naruszając prawo humanitarne i wojenne.

Wojna w Ukrainie. Żołnierz wyzwalał miejscowość. Spotkał tam swoją matkę

Według Ukraińców ostatniej doby przeprowadzono ponad 20 ataków z powietrza, kilkadziesiąt razy ostrzał prowadziła też rosyjska artyleria. Celem ataków była infrastruktura ponad 30 miast i wsi, między innymi Mikołajowa, Zaporoża i Sołedaru w obwodzie donieckim.

Jak czytamy, Rosjanie nadal mają problemy z niedoborami ludzkimi i materiałowymi. Z tego powodu na Ukrainę miał zostać wysłany między innymi oddział, składający się z 400 przestępców z rosyjskiego Tambowa.

Wojna w Ukrainie. Zełenski: Nie mamy zastoju

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w niedzielnym wieczornym wystąpieniu podkreślił, że do tej pory wyzwolono m.in. Izium, Bałakliję oraz Kupiańsk.

Zapowiedział, że ukraińskie siły wyzwolą również m.in. Mariupol, Melitopol, Chersoń, Doniec i Ługanśk.

- Być może teraz komuś wydaje się, że po serii zwycięstw mamy pewien zastój. Ale to nie jest cisza. To jest przygotowanie do następnej sekwencji. Do następnej sekwencji słów, które są dla nas wszystkich bardzo ważne i które zdecydowanie muszą zostać usłyszane. Bo Ukraina musi być wolna, cała - zaznaczył.

