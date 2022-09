Duda zaprosił Karola III i Kamilę do Polski. "Zostanie to rozważone"

Około pół tysiąca przywódców z całego świata ma wziąć udział w poniedziałkowym pogrzebie królowej Elżbiety II. Uroczystości rozpoczną się w Londynie, a następnie przeniosą do podlondyńskiego Windsoru. Ceremonia zacznie się w południe według czasu obowiązującego w Polsce.

W poniedziałek wczesnym rankiem zatrzaśnięto drzwi Westminster Hall - monumentalnej sali, najstarszej części Pałacu Westminsterskiego, do której od czterech dni Brytyjczycy mogli przychodzić, by pokłonić się monarchini. Ok. godz. 9 otworzą się inne drzwi: do Opactwa Westminsterskiego. Później przejdą przez nie ludzie zaproszeni na ceremonię.

Do Londynu przybyli m.in. prezydent USA Joe Biden, cesarz Japonii Naruhito oraz polski prezydent Andrzej Duda.

Pogrzeb Elżbiety II. Andrzej Duda zaprosił Karola III do Polski

Polska para prezydencka przebywa w Wielkiej Brytanii od niedzieli. W Westminster Hall w Pałacu Westminsterskim w Londynie Andrzej Duda i Agata Duda oddali hołd zmarłej królowej. Prezydent spotkał się tego dnia m.in. z brytyjską premier Liz Truss, wziął również wraz z głowami innych państw udział w wieczornej uroczystości na zaproszenie króla Karola III.

- Królowa Elżbieta II Była osobą bardzo ciepłą, emanującą spokojem, o niezwykłej kulturze osobistej, takcie. Raz miałem zaszczyt i przyjemność osobistego rozmawiania z Jej Królewską Mością. To było w 2019 r. podczas szczytu NATO w Londynie - wspominał prezydent na niedzielnym spotkaniu z dziennikarzami w londyńskiej ambasadzie RP.

- Pamiętam doskonale, byliśmy wtedy razem z Agatą, razem z żoną. Było to dla nas bardzo duże przeżycie. Dzisiaj też to wspominaliśmy, bo w tych samym salach, w których wtedy spotykaliśmy się z Jej Królewską Mością dzisiaj odbywało się spotkanie, które jest elementem jej pożegnania, ale właśnie takiego bardzo ciepłego, dobrego, pełnego szacunku wspomnienia o niej - mówił Andrzej Duda.

Prezydent przekazał również, że podczas niedzielnej rozmowy z Karolem III i królową małżonką Kamilą przekazał zaproszenie do odbycia wizyty w Polsce.

- Powiedziałem, że będziemy ogromnie zaszczyceni, gdybyśmy mogli gościć parę królewską w naszym kraju. Oczywiście zostanie to rozważone, natomiast przede wszystkim złożyliśmy wyrazy współczucia w imieniu całego narodu - powiedział polityk.

