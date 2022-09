W niedzielę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała przechwyconą rozmowę z frontu. Z informacji podanych przez SBU wynika, że do rosyjskiego żołnierza zadzwoniła jego narzeczona, która na co dzień mieszka w obwodzie moskiewskim. Kobieta miała niecodzienną prośbę - chciała, by mężczyzna przywiózł jej z frontu "trofea".

Rosja. Narzeczona zachęca żołnierza, by przywiózł jej z frontu trofea. Mówi też o odciętej głowie

"Naszywki, buty, kurtki wojskowe zdjęte przez okupantów z ciał poległych w walce żołnierzy ukraińskich - oto szczyt marzeń prostej rosyjskiej dziewczyny spod Moskwy" - skomentowały rozmowę Rosjan ukraińskie służby. W mediach społecznościowych udostępniono także zapis rozmowy.

Na tym samym nagraniu żołnierz mówi kobiecie, że chce wracać do domu. Dziewczyna namawia go jednak, by po ewentualnej przepustce pojechał znów na front, ale tym razem jako najemnik z Grupy Wagnera. Według niej to pozwoli mu przywieźć z Ukrainy "mnóstwo kurtek wojskowych", ale też innych przedmiotów. Zarówno żołnierz, jak i jego narzeczona używają obraźliwych określeń wobec napadniętych przez ich kraj Ukraińców.

Na tym nie koniec. W pewnym momencie Rosjanka mówi, że wagnerowcy jako trofeum traktują także odcięte ludzkie głowy. Miała nawet opowiadać koleżance o filmiku, który krąży w rosyjskich mediach społecznościowych, na których widać najemnika trzymającego właśnie takie przerażające, przynajmniej dla normalnych ludzi, "trofeum".

"Amoralność wojska rosyjskiego dawno sięgnęła kolejnego dna, jednak haniebne obchodzenie się z jeńcami i ciałami zabitych obrońców Ukrainy nie pozostanie bez kary. Międzynarodowy Trybunał czeka najeźdźców, którzy łamią wszelkie możliwe normy prawa humanitarnego" - Służba Bezpieczeństwa Ukrainy na Telegramie.

