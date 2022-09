Wymiana ognia w centrum Chersonia. Ukraińskie służby: walczyły ze sobą rosyjskie oddziały

W ukraińskojęzycznych mediach społecznościowych ostatniej doby pojawiły się doniesienia, że na ulicach Chersonia doszło do walk z udziałem z ciężkiego karabinów maszynowych, opancerzonych samochodów oraz transporterów. Strzały miały być słyszane przede wszystkim w centrum miasta.

Rosyjskie media państwowe informowały, że mieście prowadzona jest "operacja antyterrorystyczna". Agencja RIA Nowosti donosiła, że w Chersoniu "zlikwidowano grupę "dywersyjno-rozpoznawczą", a "sytuacja w mieście jest całkowicie kontrolowana przez rosyjskie wojsko". Rosyjska propaganda rozpowszechniała też informację, że doszło do walk z udziałem ukraińskich partyzantów - relacjonuje NEXTA.

Armia ukraińska oceniła, że Rosjanie sami prowadzą akcje dywersyjne.

Rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego Południe armii ukraińskiej Natalia Humeniuk przekazała, że strzelanina jest częścią dywersyjnych operacji, które Rosja przeprowadza na okupowanych terytoriach.

Z kolei Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy, uważa, że ostrzał w Chersoniu spowodował konflikt wewnątrz wojsk okupanta.

"Strzelanina, do której doszło w sobotę w centrum Chersonia, świadczy o narastającym konflikcie pomiędzy różnymi grupami uczestniczącymi w rosyjskiej okupacji miasta" - ocenił Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że w hotelu Worneż doszło na przykład do starcia pomiędzy członkami grupy Wagnera. Jeden z członków rosyjskiej bojówki miał zaatakować funkcjonariuszy Rosgwardii.

"Duża strzelanina w centrum Chersonia to jeszcze jeden przejaw narastającego napięcia pomiędzy 'prywatnymi firmami wojskowymi', więźniami, Kadyrowcami, wojskowymi armii rosyjskiej i FSB (...). Strony agresywnie dzielą to, co zagrabiły" - napisał na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zdaniem Podolaka walki odbywają się wśród doniesień o zbliżających się do miasta ukraińskich oddziałach. Według doradcy prezydenta do takich starć będzie dochodziło jeszcze częściej.

Zajścia skomentował też w mediach społecznościowych polski analityk wojskowy, Jarosław Wolski, który przedstawił swoją interpretację sytuacji w Chersoniu. "Ta strzelanka w Chersoniu to Kadyrowcy vs Wagnerowcy - tj. Kadyrowcy pewnie znów gwałcili i bestialsko mordowali kobiety, a Wagnerowcy nie zdzierżyli. W Mariupolu było takich incydentów kilka" - stwierdził.