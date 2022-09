"Nie czas na wojnę". Nieudany szczyt Putina. Musiał się tłumaczyć: "też chcemy szybkiego końca"

Spotkanie Narendry Modiego i Władimira Putina odbyło się w piątek podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (tam po raz pierwszy skomentował też kontrofensywę Ukraińców). To wówczas premier Indii powiedział rosyjskiemu przywódcy, że czas na przejście "na ścieżkę pokoju". Przypomniał też o znaczeniu "demokracji, dyplomacji i dialogu", studząc jego zapał i wskazując, że "teraz nie czas na wojnę" - opisuje BBC. - W najbliższych dniach na pewno będziemy mieli okazję przedyskutować, w jaki sposób możemy wejść na drogę pokoju. Będę też miał okazję zrozumieć rosyjski punkt widzenia - miał dodać Modi.

