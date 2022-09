Zbrodnie w Iziumie - pokazano zdjęcie satelitarne. Czechy chcą powołania międzynarodowego trybunału

Ukraiński przywódca powiedział, że tortury były powszechną praktyką na okupowanych terenach. - Tak robili naziści, to właśnie robią raszyści (stosowane w Ukrainie określenie rosyjskich okupantów - red.). I odpowiedzą w ten sam sposób - zarówno na polu bitwy, jak i w salach sądowych - zaznaczył. Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że tożsamość każdego, kto torturował i katował, kto sprowadził to okrucieństwo z Rosji na ukraińską ziemię, zostanie ustalona.

Zobacz wideo Płk rez. dr Łukasiewicz: To nie gospodarka, a to, co się dzieje na polu walki, wpłynie na decyzje Putina