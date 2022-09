Rosjanie chwalą się uprowadzanymi z Ukrainy sierotami. "Bezczelnie i przed kamerą" [WIDEO]

Rosja wywołała wojnę w Ukrainie w lutym 2022 roku. Od tamtego momentu niemal bezustannie atakuje nie tylko obiekty militarne - jak twierdzi kremlowska propaganda, ale też obiekty cywile. W ich wyniku giną tysiące Ukraińców. Niektóre dzieci tracą wówczas także oboje rodziców. Gdy sieroty znajdą się pod rosyjską okupacją, niemal natychmiast są wywożone do Rosji. Proceder ten nagrano i pokazano w celach propagandowych w rosyjskiej telewizji.

"Bezczelnie i przed kamerą Rosjanie porywają sieroty z okupowanych terytoriów Ukrainy i mówią, że to 'dla ich dobra'. Wyobraźcie sobie, że jakiś inny kraj okupowałby część Rosji i stamtąd wyprowadzał dzieci. Jaka byłaby reakcja Rosji?" - piszą użytkownicy mediów społecznościowych, podając dalej udostępnione niedawno nagranie.

Operatorzy nie wahają się robić mocne zbliżenia na twarze dzieci, które wyglądają na smutne i zdezorientowane. - Do dzisiaj do Moskwy przetransportowano 120 dzieci (z Ukrainy - red.). Trafią one do 13 rosyjskich regionów. Dokumenty dla kolejnej grupy dzieci są już przygotowywane przez urzędników. To będzie pierwsze grupa dzieci pochodząca z (tak zwanej - red.) Ługańskiej Republiki Ludowej. Do Rosji, dla ich dobra, trafi stamtąd do 104 dzieci - mówi na nagraniu Maria Lvova-Belova - pełnomocniczka prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. praw dziecka.

Dalej przyznaje, że została wpisana na listę sankcji Stanów Zjednoczonych. Uważa, że amerykańscy urzędnicy przewidzieli, że do Moskwy "wywieziony zostanie" największy "transport" dzieci z Ukrainy. - Mówią, że wywieźliśmy 1000 dzieci z Ukrainy, a wywieźliśmy 300 z (tak zwanej - red.) Donieckiej Republiki Ludowej. Dzieci trafiły do rosyjskich rodzin - przekazała Maria Lvova-Belova.