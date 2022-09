Rosja nie otrzymała zaproszenia na pogrzeb Elżbiety II w Londynie. Najwyraźniej rodzinie królewskiej za złe ma nie tylko Maria Zacharowa, ale też propagandowa telewizja. W czwartek 15 września w programie "60 minut" w państwowej telewizji Russia1 pokazano nagranie, które rzekomo ma przedstawiać młodą Elżbietę II podczas wyjazdu do Afryki.

- Dla zrozumienia, jaka była królowa Elżbieta II, warto spojrzeć na wideo, na którym widać królową w młodości. Tak karmiła zniewolone dzieci w Afryce. Spójrzcie na tę dobroć, jakby to były zwierzęta w zoo - skomentowała naczelna rosyjska propagandystka Olga Skabijewa. Niedawno prezenterka oskarżyła też Polaków o to, że to przez nich Rosja musiała się wycofać - lub zgodnie z kremlowską retoryką "przegrupować" - z jednego z frontów w Ukrainie. Więcej na ten temat pisaliśmy w poniższym artykule.

- To wideo dowodzi jak Zachód i Anglosasi traktują wszystkich innych na całym świecie, oprócz oczywiście samych siebie - oceniła dalej Skabijewa. Nagranie z propagandowego programu, na którym widać kobietę w szerokim kapeluszu rzucającą jedzenie na ziemię, z której podnoszą je głodne dzieci, zostało bardzo szybko zidentyfikowane w mediach społecznościowych.

W zmanipulowanym nagraniu użyto kadru z filmu francuskiego reżysera Gabriela Veyre. Oryginalne nagranie przedstawia żonę i córkę gubernatora francuskiej kolonii, a później prezydenta Francji Palua Doumera. Kobiety rzucają na ziemię nie jedzenie, a pieniądze. Zbierają je natomiast mieszkańcy Wietnamu. Film został zarejestrowany w 1899 roku - 27 lat przed narodzinami Elżbiety II.

