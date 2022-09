Biden odpowiada na groźby Putina i ostrzega przed użyciem broni atomowej: Nie rób tego

W wywiadzie dla CBSNews Joe Biden został zapytany o skutki możliwego przekroczenia granicy przez Władimira Putina. Prezydent USA powiedział, że użycie broni masowego rażenia zmieniłoby oblicze wojny, jak nic innego od czasu drugiej wojny światowej. Joe Biden nie chciał powiedzieć, jakie konkretne kroki podjęłaby strona amerykańska. Podkreślił, jednak, że dla Rosji konsekwencje na pewno będą.

- powiedział Joe Biden. I dodał, zwracając się do Władimira Putina - Nie rób tego. Nie rób tego. Nie rób tego.

