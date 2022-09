Wielka Brytania. Aby oddać hołd królowej, trzeba czekać ponad dobę. W gigantycznej kolejce

Zobacz wideo Śmierć królowej Elżbiety II, nowy król Karol III i... kryzys gospodarczy. Z czym mierzy się Wielka Brytania? [Relacja prosto z Londynu]

Od momentu śmierci Elżbiety II w Zjednoczonym Królestwie organizowane są ceremonie, które mają uczcić pamięć królowej. Trumna z ciałem monarchini znajduje się obecnie w Westminster Hall, gdzie została wystawiona na widok publiczny. Tam Brytyjczycy mogą pożegnać się ze swoją monarchinią.

Przez cały dzień kolejka do Westminster Hall - mimo siedmiogodzinnej przerwy w przyjmowaniu nowych osób - systematycznie się powiększała. Obecnie aby oddać hołd królowej, trzeba czekać ponad dobę. "Przewidywany czas oczekiwania w kolejce to ponad 24 godziny, a temperatura w nocy będzie niska" - podał resort kultury w komunikacie. Jak podaje Reuters, w nocy temperatura w Londynie ma spaść do siedmiu stopni Celsjusza. Na trasie kolejki ustawiono przenośne toalety. Zaapelowano też, aby ludzie nie przynosili ze sobą śpiworów czy składanych krzesełek.

"Bardzo emocjonalne przeżycie"

Jednak chętnych, którzy przyjechali do Londynu z różnych części Zjednoczonego Królestwa, to nie zniechęca. - Była tak niesamowitą kobietą, dlatego bardzo cieszymy się, że tutaj jesteśmy, choć czekamy długo, to warto, by osobiście pożegnać królową. Czekamy tu już od 12 godzin, ale to nie ma większego znaczenia. Jest dobra atmosfera, poznaliśmy tu wielu ludzi, którzy tak jak my przyjechali pożegnać Królową. Jestem pewna, że Karol będzie dobrym królem - mówili czekający w kolejce Brytyjczycy.

Ci, którzy już pożegnali królową, przekonują, że nigdy nie zapomną tego momentu. - Bardzo emocjonalne przeżycie. Oczywiście oglądałem to w wydarzenie w telewizji, ale to nie to samo, co zobaczyć to na żywo, przeżyć to. Niesamowite. Cóż, jestem smutna, ale zarazem szczęśliwa, że udało mi się tu przyjechać, pożegnać królową, wspaniałą kobietę - relacjonowali wychodzący z Westminster Hall.

Szacuje się, że przed poniedziałkowym pogrzebem Elżbietę przyjdzie pożegnać łącznie około 750 tys. osób.

W piątek wieczorem odbyło się tzw. czuwanie książąt. Czworo dzieci zmarłej królowej - król Karol III, księżniczka Anna, książę Andrzej i książę Edward - wzięło udział w czuwaniu przy trumnie z ciałem Elżbiety II, która wystawiona jest w Westminster Hall.