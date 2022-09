Kolejka poddanych Elżbiety II wydłużała się od chwili, kiedy poinformowano o dokładnym przebiegu dni żałoby w Wielkiej Brytanii. Pierwsze osoby stanęły w niej już w poniedziałek około południa. Trumnę z ciałem zmarłej 8 września królowej wprowadzono do Westminster Hall w uroczystej procesji w środę po południu. Pozostanie tam do poniedziałkowego poranka, czyli do dnia pogrzebu.

REKLAMA

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Śmierć królowej Elżbiety II, nowy król Karol III i... kryzys gospodarczy. Z czym mierzy się Wielka Brytania? [Relacja prosto z Londynu]

Wielka Brytania żegna królową Elżbietę II. Wstrzymano możliwość dołączenia do kolejki

O braku możliwości dołączenia do kolejki informuje brytyjskie ministerstwo cyfryzacji, kultury, mediów i sportu. Resort ten uruchomił w internecie specjalny serwis, w którym można sprawdzić aktualną długość kolejki, jakie punkty charakterystyczne są w pobliżu jej końca oraz szacowany czas oczekiwania na wejście.

W piątek przed południem podano, że kolejka ludzi ustawiających się wzdłuż południowego brzegu Tamizy ma długość 7,9 km, co oznacza, że osiągnęła maksymalną przewidzianą długość. Szacowany czas oczekiwania na wejście do Pałacu Westminsterskiego wynosi co najmniej 14 godzin. W efekcie władze zdecydowały o wstrzymaniu na minimum sześć godzin możliwości dołączania do kolejki przez nowe osoby.

Nie zniechęca to jednak żałobników, którzy przyjechali do Londynu z różnych części Zjednoczonego Królestwa. "Była tak niesamowitą kobietą, dlatego bardzo cieszymy się, że tutaj jesteśmy. Choć czekamy długo, warto osobiście pożegnać Królową. Czekamy tu już od 12 godzin, ale to nie ma większego znaczenia. Jest dobra atmosfera, poznaliśmy tu wielu ludzi, którzy tak jak my przyjechali pożegnać Królową. Jestem pewna, że Karol będzie dobrym królem" - mówili czekający w kolejce Brytyjczycy.

Ci, którzy już pożegnali królową, przekonują, że nigdy nie zapomną tego momentu. "Bardzo emocjonalne przeżycie. Oczywiście oglądałem to w wydarzenie w telewizji, ale to nie to samo, co zobaczyć to na żywo, przeżyć to. Niesamowite. Cóż, jestem smutna, ale zarazem szczęśliwa, że udało mi się tu przyjechać, pożegnać Królową, wspaniałą kobietę" - relacjonowali wychodzący z Westminster Hall.

Wielka Brytania żegna królową. Trumna Elżbiety II wystawiona w Westminster Hall

BBC publikuje najważniejsze informacje dla tych, którzy chcą przed poniedziałkowym pogrzebem pożegnać królową. Specjalną trasę wytyczono dla osób z niepełnosprawnościami. Media podają dwa punkty w Londynie, w których do kolejki żałobników mogą dołączyć osoby z ograniczeniami ruchowymi. W Westminster Hall czekają również psy przewodnicy oraz tłumacze języka migowego.

Ministerstwo i straże Pałacu Westminsterskiego zapewniają, że osoby składające hołd zmarłej monarchini nie potrzebują biletów ani dowodów tożsamości. W budynku obowiązuje natomiast całkowity zakaz robienia zdjęć i nagrywania filmów. Do środka nie można także wnosić m.in. kwiatów, plakatów, flag czy innych, nawet najdrobniejszych przedmiotów i pamiątek.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>