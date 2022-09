Grupa Wagnera rekrutuje więźniów do swoich oddziałów. Zwerbowano nawet kanibala

W codziennym raporcie o sytuacji na Ukrainie brytyjskie ministerstwo obrony informuje o kampanii rekrutacyjnej do wojska wśród rosyjskich więźniów. Skazańcy otrzymują ofertę złagodzenia wyroków i gratyfikacji finansowej w zamian za służbę w oddziałach tzw. wagnerowców - półprywatnych oddziałach najemników, obecnie podporządkowanych bezpośrednio rosyjskiemu ministerstwu obrony. O tym, że Rosjanie szukają uzupełnień wśród skazańców, media informowały już wcześniej.

REKLAMA

Niedawno w mediach społecznościowych pojawił się film, na którym szef "wagnerowców" Jewgienij Prigożyn przemawia do więźniów jednej z kolonii karnych o zaostrzonym rygorze, zachęcając ich do walki na Ukrainie. Podczas przemówienia mówił do potencjalnych kandydatów m.in., że zabroniona jest dezercja, szabrownictwo czy oddanie się do niewoli.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Za służbę wojskową przez pół roku Rosjanin obiecywał ułaskawienie, ale więzień decyzję o ewentualnym przystąpieniu do służby w prywatnej armii musi podjąć w 5 minut. Mówił również, że jeśli ktoś zrezygnuje z walk, zostanie uznany za dezertera i będzie rozstrzelany.

Trwa mobilizacja do grupy Wagnera. Zwerbowano zabójcę-kanibala

Według danych, jakie przedstawiła Olga Romanowa, działaczka rosyjskiej niezależnej organizacji pozarządowej Ruś Siedząca od początku mobilizacji Jewgienij Prigożyn zwerbował już ponad 7 tysięcy więźniów. Jednak zdaniem działaczki bardziej prawdopodobną liczbą jest 10 tys. osób.

Jak przekazała obrończyni praw człowieka, w oddziałach prywatnej formacji wojskowej znalazł się zabójca-kanibal.

Przyjmowani są wszelkiego rodzaju przestępcy, ale pierwszeństwo mają mordercy, rabusie i szabrownicy - tak powiedział sam Prigożyn. Mile widziani są również ci, którzy trafili do więzienia za spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała. A teraz zaczęli rekrutować osoby, które zostały skazane za gwałt. Oni mają służyć w osobnej jednostce. Znamy historię z kolonii w Saratowie, absolutnie okropnego miejsca. Zwerbowali stamtąd człowieka, który miał, że tak powiem, kanibalizm w portfolio. On też poszedł na wojnę

- powiedziała Romanowa, cytowana przez niezależny rosyjski portal Insider.

Zobacz wideo Ekspert o Czeczenach biorących udział w wojnie i grupie Wagnera

Obrończyni praw człowieka uważa, że więźniowie zapisują się na wojnę nie dla pieniędzy.

To ich krewni chcą pieniędzy, a więźniowie chcą wyjść z matriksa, stać się wolni, pójść gdziekolwiek zostaną wysłani, bo każde miejsce na ziemi jest lepsze od rosyjskiego więzienia

- stwierdziła działaczka.

Grupa Wagnera jest prywatną, doskonale wyposażoną rosyjską firmą wojskową. Nieoficjalnie grupa działa jako "długie ramię" Kremla i jest wysyłana w miejsca konfliktów zbrojnych, w które teoretycznie Rosja się nie angażuje. Wagnerowcy brali udział w przynajmniej kilku rosyjskich operacjach zbrojnych, m.in. w aneksji Krymu czy operacjach w Donbasie.

Problem w rosyjskiej armii. W Moskwie sprzeciwiają się mobilizacji wojskowej

Brytyjskie MON z kolei przekazało, że zasoby kadrowe rosyjskiej armii znacząco się zmniejszyły. Szkoły wojskowe skracają okres szkolenia, by wysłać kadetów na front. Według Brytyjczyków największe braki w personelu wojsk rosyjskich są wśród dowódców niższego szczebla i w piechocie. Jednocześnie władze w Moskwie zdecydowanie sprzeciwiają się pomysłowi przymusowej mobilizacji, jaki zgłasza część rosyjskich mediów społecznościowych, w szczególności popularnych blogerów wojennych, którzy relacjonują wojnę na Ukrainie zgodnie z oczekiwaniami rosyjskiego MON i z jego przyzwoleniem.

Według analityków niechęć do przeprowadzenia mobilizacji wynika z obawy o niepokoje społeczne - dziś większości rosyjskiego społeczeństwa wojna na Ukrainie nie dotyczy, a życie toczy się normalnie. Jednocześnie część analityków wskazuje, że Rosja nie ma wystarczających zasobów, by przeszkolić i wyposażyć w krótkim czasie masową, pochodzącą z mobilizacji armię.