Szefowa KE spotkała się z Zełenskim. "Będziecie mieć u boku przyjaciół tak długo, jak to potrzebne"

W czwartek Ursula von der Leyen spotkała się w ukraińskiej stolicy z Wołodymyrem Zełenskim. Jak zapewniła, Ukraina będzie otrzymywać pomoc "tak długo, jak to konieczne". - Nigdy nie będziemy w stanie dorównać poświęceniu, jakie ponoszą Ukraińcy, ale możemy obiecać, że będziecie mieć u boku swoich europejskich przyjaciół tak długo, jak to będzie potrzebne - podkreśliła. Przewodnicząca Komisji Europejskiej gratulowała ukraińskim żołnierzom ostatnich sukcesów na froncie. Zaapelowała do państw unijnych o utrzymywanie pomocy militarnej.

Mówiła też o realizowanym przez Ukrainę procesie eurointegracji. Jak zaznaczyła, Ukraina czyni ogromne postępy na drodze do członkostwa, a Unia wspiera Kijów wszędzie tam, gdzie może. - Proces akcesyjny jest na dobrej drodze. Imponujące jest tempo i determinacja - zaznaczyła Ursula von der Leyen.

Dostawy energii z Ukrainy

Szefowa Komisji Europejskiej oświadczyła też, że UE chce zwiększyć dostawy energii z Ukrainy. - Ukraina dostarcza teraz energię elektryczną do UE, a my chcemy to poprawić i zwiększyć, a tym samym stworzyć stały przepływ dochodów do Ukrainy - dodała.

O pomocy energetycznej mówił też prezydent Zełenski. Jak podkreślił, rosyjski wróg atakuje ukraińskie elektrociepłownie i infrastrukturę energetyczną i takich wyzwań będzie coraz więcej. Jak dodał, Ukraina i Unia muszą sobie nawzajem pomagać.

Ursula von der Leyen przypomniała, że Parlament Europejski zatwierdził pięć miliardów euro pomocy dla Ukrainy. Pierwsza transza ma być udzielona w październiku.

