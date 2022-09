Od początku wojny w Ukrainie rosyjscy urzędnicy zaczęli spożywać więcej alkoholu - informuje o tym niezależny rosyjski portal Meduza. "Ludzie łagodzą w ten sposób stres od lutego. Ministrowie, ich zastępcy, a nawet niektórzy pracownicy administracji prezydenckiej i Rady Bezpieczeństwa, niektórzy szefowie korporacji państwowych i gubernatorzy" - cytuje jednego z informatorów Meduza.



Rosja. Wysokiej rangi urzędnicy zaczynają nadużywać alkoholu

Według anonimowych informatorów rosyjscy urzędnicy zaczęli nadużywać alkoholu z powodu tego, że zdają sobie sprawę z sankcji nałożonych na Rosję oraz w związku ze szkodami jakie rosyjska armia ponosi w Ukrainie. Jednocześnie Władimir Putin uważa, że jego podwładni powinni sobie z tym radzić.

Według informacji podanych przez portal Meduza, rosyjski prezydent jest zaniepokojony nadużywaniem alkoholu przez urzędników wysokiego szczebla, ponieważ "zaczęła cierpieć dyscyplina". Okazuje się również, że "ktoś znika przed ważnym wydarzeniem, inni niewyraźnie się wypowiadają, a opinia publiczna już to widzi". Prezydent nie chce, póki co nikogo zwalniać, jednak jak podają anonimowe źródła, pewni urzędnicy na pewno otrzymają "wskazówki i łagodne żądania".

Rosja. Władimir Putin zaniepokojony szerzącym się alkoholizmem w kraju

Już w sierpniu podczas spotkania z gubernatorami obwodów włodzimierskiego i kirowskiego Władimir Putin podkreślał, że w Rosji jest "wysoki poziom alkoholizmu", w związku z czym zachęcał do walki z uzależnieniem i "propagowania zdrowego stylu życia". Wcześniej Putin nie poruszał problemu alkoholizmu w Rosji tak często.

Prezydent Rosji przyznał kiedyś, że od dawna nie pije alkoholu. Nieoficjalnie uważa, że największy problem z alkoholem ma jego współpracownik Dmitrij Miedwiediew. Prezydent Rosji wysłał go do prorosyjskiej Ługańskiej Republiki Ludowej w Ukrainie, aby porozmawiał z separatystami i mieszkańcami tego regionu. Stwierdził również, że skierował go tam, ponieważ "kto może lepiej koordynować alkoholików i narkomanów, jeśli nie główny alkoholik Rosji" - przekazuje białoruski portal Udf.by. Według byłego deputowanego Dumy Państwowej Rosji - Illia Ponomariowa, Miedwiediew nadużywa alkoholu od 2012 roku.

