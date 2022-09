Rosja. Propaganda dopatrzyła się "winnych" porażki Rosjan w Ukrainie. To my, Polacy

W politycznym talk-show "60 minut" prowadzonym przez naczelną propagandystkę Kremla - Olgę Skabiejewą i jej męża - postanowiono "wytłumaczyć" przyczyny niepowodzeń rosyjskiej armii w obwodzie charkowskim w Ukrainie. Jak tłumaczeni są żołnierze, którzy w popłochu zostawiają sprzęt i amunicję?

Rosjanie uciekają, porzucając sprawny sprzęt [WIDEO]

Kobieta wyjaśniała, że sukcesy te wynikają z tego, że ukraińska armia "otrzymała duże wsparcie od Polaków i żołnierzy NATO". Jak widać, nieuzasadnione niczym i niepotwierdzone wiadomości wciąż są głównym "paliwem" w propagandowej narracji.

- Według przywódcy Donieckiej Republiki Ludowej Denisa Puszylina, wokół Swiatohirśka jest teraz więcej najemników (tak propaganda nazywa ochotników walczących po stronie Ukrainy - red.) z Polski, kraju członkowskiego NATO niż żołnierzy ukraińskich - powiedziała Skabajewa w programie wyemitowanym we wtorek w państwowej stacji Rossija 1. Źródłem kłamliwych doniesień jest Puszylin, który niedawno nagle... zniknął.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.