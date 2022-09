"Niedawno miał miejsce incydent, który spowodował niezauważalne, ale bardzo znaczące zmiany w życiu Władimira Putina" - napisał profil "Generał SVR" - autor bloga w serwisie Telegram, który ma mieć kontakty z członkami rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. Na profilu pojawiają się często niepotwierdzone informacje, co nie dziwi przy poziomie moskiewskiej propagandy, która dopiero po 200 dniach wojny przyznała się do problemów na ukraińskim froncie. Niektórzy uważają też, że informacje o stanie zdrowia Putina czy innych "wypadkach" są kontrolowane właśnie przez Kreml.

