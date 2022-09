Panująca przez 70 lat królowa Elżbieta II zmarła 8 września o godz. 18:30 w Balmoral we wschodniej Szkocji. "Odeszła w spokoju, w otoczeniu najbliższej rodziny" - brzmiał oficjalny komunikat. Trumna z ciałem monarchini 12 września dotarła do katedry św. Idziego w Edynburgu. Stamtąd została przewieziona do Londynu.

Wielka Brytania. Tłumy w kolejce, by oddać hołd królowej Elżbiecie II

W środę (14 września) trumna z ciałem królowej opuściła Pałac Buckingham i została przetransportowana do Pałacu Westminsterskiego. Kondukt wyruszył ok. godziny 15.20 polskiego czasu. Za trumną szli król Karol, a także między innymi wnuki Elżbiety II: William i Harry.

Nabożeństwo poprowadził Justin Welby, arcybiskup Canterbury i prymas Anglii. Złożył hołd królowej jako "komuś, komu można było całkowicie, całkowicie i absolutnie zaufać, której mądrość była niezwykła".

Trumna z ciałem królowej Elżbiety II została ustawiona na katafalku w Pałacu Westminsterskim, który jest otwarty przez całą dobę. Zostanie tam do 19 września, czyli dnia pogrzebu monarchini. Londyńska policja metropolitalna spodziewa się, że na ulicach brytyjskiej stolicy zgromadzi się około 2 mln ludzi - przekazała telewizja Sky News.

Tysiące osób już złożyło hołd - podaje agencja Associated Press, dodając, że kolejka wciąż rośnie. W czwartek rano (15 września) ciągnęła się 5,6 km aż do Tower Bridge - rozpoczyna się nie bezpośrednio pod Westminster Hall, a po drugiej stronie Tamizy, kilkaset metrów od siedziby brytyjskiego parlamentu. Mówi się, że czeka ok. 400 tys. osób, ale pada liczba nawet i jednego miliona.

Brytyjska monarchia nad przepaścią. "Karol może zbytnio mieszać się w politykę"

Pogrzeb królowej Elżbiety II

Pogrzeb królowej Elżbiety II odbędzie się w poniedziałek 19 września w Opactwie Westminsterskim, gdzie od 1066 roku koronowani są brytyjscy monarchowie.

W uroczystości żałobnej wezmą udział przywódcy z całego świata. Ze względów organizacyjnych zaproszeni zostali tylko prezydenci i ich małżonki/małżonkowie lub partnerki/partnerzy. Przywódcy w niedzielę (18 września) wieczorem zostaną przyjęci przez nowego króla Karola III w Pałacu Buckingham. Później będą mogli oddać hołd przed trumną z ciałem królowej, a następnie wpisać się do księgi kondolencyjnej.

Nowy król Karol III ogłosił, że dzień pogrzebu jego matki będzie wolny od pracy w całym Zjednoczonym Królestwie. Ceremonia złożenia Elżbiety II do grobu będzie pierwszym od 57 lat państwowym pogrzebem w Wielkiej Brytanii. Poprzednio, w 1965 roku, pożegnano w ten sposób Winstona Churchilla.

Elżbieta II spocznie w Kaplicy Św. Jerzego na Zamku Windsor u boku swoich rodziców Jerzego VI i Elżbiety królowej matki oraz siostry Małgorzaty. W to samo miejsce przeniesiona zostanie również trumna z ciałem jej męża księcia Filipa.

Wielki tłum ludzi i nawet dwie godziny w kolejce, by złożyć kwiaty dla królowej