Na nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać mężczyznę przypominającego wyglądem Prigożyna. Przedstawia on więźniom jednej z kolonii karnych w Rosji ofertę "współpracy" w zamian za anulowanie wyroku. Podczas przemówienia mówi do potencjalnych kandydatów m.in., że zabroniona jest dezercja, szabrownictwo czy oddanie się do niewoli.

- Ci, którzy idą do przodu, ci, którzy są najbardziej odważni, częściej przeżywają. Wszyscy, którzy się cofają i nie rozumieją co robić, oczywiście wpadają w amok. (...) Jeśli zginiecie, wasze ciała będą dostarczane do miejsc, które wskażecie w testamencie - stwierdza Progiżyn.

Za służbę wojskową przez pół roku Rosjanin obiecuje ułaskawienie, ale więzień decyzję o ewentualnym przystąpieniu do służby w prywatnej armii musi podjąć w 5 minut. Mówi również, że jeśli ktoś zrezygnuje z walk, zostanie uznany za dezertera i będzie rozstrzelany. - W sprawie gwarancji. Czy macie kogoś, kto może was żywcem wyciągnąć z więzienia? Jest dwóch, którzy mogą cię wydostać, Allah i Bóg. Ja wyprowadzam cię stąd żywego. Ale nie zawsze jest tak, że wracacie (w wojny - red.) żywi - dodaje.

W najnowszym raporcie Instytutu Studiów nad Wojną czytamy, że biznesmen wprowadza "stalinowską" metodę, pozwalającą Kremlowi uniknąć zarządzenia powszechnej mobilizacji, która mogłaby rozpalić napięcia społeczne w rosyjskim społeczeństwie.

Jak opisuje ISW, rosyjscy wojskowi konsekwentnie chwalą sukcesy Prigożyna podczas trwającej wojny w Ukrainie. Pojawiły się nawet głosy, że miałby zastąpić na stanowisku ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu.

Kim jest Jewgienij Prigożyn

Jewgienij Prigożyn jest bliskim współpracownikiem Władimira Putina. Nazywany jest przez media "kucharzem Putina", gdyż dzięki swoim umiejętnościom kulinarnym oraz biznesowym wkradł się w łaski prezydenta Rosji. Zarobił fortunę na restauracjach i cateringu dla urzędników Kremla oraz jego zagranicznych gości. Jest również właścicielem Holdingu Concord, który zarabia ogromne pieniądze na kontraktach rządowych, głównie z Ministerstwem Obrony.

Według informacji prasowych Progiżyn jest również człowiekiem odpowiedzialnym na Kremlu za tzw. brudną robotę. Jego Agencja Badań Internetowych określana jest jako "trolle z Olgilno". Kolega Putina jest również uznawany przez niektórych ekspertów od Rosji za założyciela i właściciela tzw. grupy Wagnera.

Grupa Wagnera jest prywatną, doskonale wyposażoną rosyjską firmą wojskową. Nieoficjalnie grupa działa jako "długie ramię" Kremla i jest wysyłana w miejsca konfliktów zbrojnych, w które teoretycznie Rosja się nie angażuje. Wagnerowcy brali udział w przynajmniej kilku rosyjskich operacjach zbrojnych, m.in. w aneksji Krymu czy operacjach w Donbasie.