Ukraina. Wołodymyr Zełenski miał wypadek w Kijowie. "Nie stwierdzono poważnych obrażeń"

Informacja na profilu rzecznika ukazała się 20 minut po północy (polskiego czasu). Nie podano, kiedy dokładnie doszło do zdarzenia, można podejrzewać jednak, że w nocy ze środy na czwartek.

Serhij Nyfyforow napisał tylko, że samochód z Wołodymyrem Zełenskim zderzył się z innym samochodem osobowym. "Prezydent został zbadany przez lekarza, nie stwierdzono poważnych obrażeń" - przekazał rzecznik ukraińskiego przywódcy, dodając, że okoliczności wypadku bada policja.

Poinformował też, że medycy towarzyszący Zełenskiemu udzielili doraźnej pomocy kierowcy drugiego pojazdu i przekazali go pod opiekę załodze karetki.