- Niestety, nie mogę powiedzieć, że pojawiła się świadomość tego, iż rozpoczęcie wojny było błędem - stwierdził w środę w rozmowie z dziennikarzami kanclerz Niemiec Olaf Scholz, nawiązując do wtorkowej rozmowy telefonicznej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Jak dodał, "nie ma też żadnych sygnałów, że doszło do zmiany nastawienia". Zaznaczył jednocześnie, że "słusznym jest" odbywanie takich rozmów.

- Wierzę, że po to, by pokój miał szansę zaistnieć w regionie, Rosja musi wycofać swoje wojska. Każdego dnia staje się coraz jaśniejsze, że to jedyny możliwy punkt widzenia. Trzeba o tym mówić i o tym właśnie mówiłem - zaznaczył Scholz.

Rozmowa telefoniczna Olafa Scholza i Władimira Putina

We wtorkowym komunikacie biuro prasowe niemieckiego rządu przekazało, że rozmowa trwała 1,5 godziny i dotyczyła wojny w Ukrainie. Podkreślono, że kilka dni wcześniej Scholz odbył rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Scholz rozmawiał z Putinem. Wezwał do całkowitego wycofanie wojsk

Kanclerz Niemiec wezwał Putina m.in. do "jak najszybszego znalezienia rozwiązania dyplomatycznego, opartego na zawieszeniu broni, całkowitym wycofaniu wojsk rosyjskich oraz poszanowaniu integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy".

Scholz wezwał także do unikania eskalacji na terenie zaporoskiej elektrowni atomowej i natychmiastowego wdrożenia zaleceń Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

