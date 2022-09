Ukraińska armia wypiera Rosjan na północy kraju - w obwodzie charkowskim. Według danych przekazanych przez wiceszefową ukraińskiego MON Hannę Malar, od 6 września w obwodzie charkowskim wyzwolono spod okupacji Rosjan trzy tysiące 800 kilometrów kwadratowych terytoriów. Jak dodała, ponad 300 miejscowości i niemal 150 tysięcy obywateli Ukrainy zostało wyzwolonych spod okupacji.

Ukraina. Resort obrony chwali polskie Kraby. "Szybko poruszają się po wyzwolonej części obwodu charkowskiego

Ukraina niemal w całości odbiła obwód charkowski z rąk okupanta. Kraje zachodnie, w tym Polska, przyczyniają się do sukcesów wojskowych ukraińskiej armii, m.in. wysyłając jej broń. "Czy wiesz, że polskie Kraby to najszybsze stworzenia? Wystarczy spojrzeć, jak szybko poruszają się po wyzwolonej części obwodu charkowskiego! Mają też dużą szybkostrzelność" - napisano w poście opublikowanym na Twitterze Ministerstwa Obrony Ukrainy. We wpisie umieszczono także nagranie, na którym widać polskie Kraby.

Polska przekazała latem Ukrainie osiem armatohaubic Krab oraz przeszkoliła ukraińskich żołnierzy z ich obsługiwania. Osiem Krabów dla ukraińskiej armii nie zostało przekazanych w ramach wsparcia, jakiego polski rząd udziela Ukrainie. Zostało to zrealizowane na podstawie umowy międzyrządowej, jaką Polska i Ukraina zawarły w Kijowie na początku czerwca.

Zełenski w Izium. Nie ma tam elektryczności, prądu ani gazu

Kontrakt jest wart ponad trzy miliardy złotych i zakłada wyprodukowanie przez Hutę Stalowa Wola około 60 Krabów oraz dodatkowych wozów dla ukraińskiej artylerii. Pierwsze 18 sztuk armatohaubic Krab trafiło z Polski do Ukrainy - w ramach wsparcia militarnego - w maju. Sprzęt ten był przekazany z zasobów polskiego wojska.

Pomoc wojskowa dla Ukrainy

Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział pod koniec sierpnia w rozmowie z IAR, że wartość pomocy w sprzęcie wojskowym jest szacowana na 1 miliard 700 milionów dolarów. Zaznaczył, że przez terytorium Polski realizowane są też dostawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Wojciech Skurkiewicz powiedział, że tak znaczące środki finansowe służą temu, aby Ukraina się broniła i wyparła agresora ze swojego terytorium. Zaznaczył, że pomoc naszym sąsiadom będzie udzielana w taki sposób, by nie ograniczać możliwości obronnych Rzeczpospolitej.