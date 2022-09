Dwudniowy szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy odbędzie się w dniach 15-16 września w jednym z największych miast Uzbekistanu - Samarkandzie. Organizują go Rosja i Chiny, a także kraje Azji Centralnej: Uzbekistan, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan oraz Pakistan i Indie.

Spotkanie Władimira Putina i Narendry Modiego odbędzie się na marginesie tego wydarzenia. Jak podał we wtorek Kreml, politycy pomówią o wymianie handlowej, w tym o sprzedaży rosyjskich nawozów i wzajemnych dostawach żywności. Będzie to trzecia z kolei zagraniczna wizyta Putina od wybuchu wojny w Ukrainie. Wcześniej udał się do Turkmenistanu i Iranu.

Strona rosyjska wskazała, że w pierwszej połowie 2022 r. wartość obrotu towarowego między Rosją a Indiami wyniosła 11,5 mld dolarów, co oznacza wzrost o prawie 120 proc. rok do roku - poinformowała Agencja Reutera.

Indie liczą na zawarcie z Rosją trzyletniego kontraktu na import nawozów. Agencja przypomina, że dotychczasowe próby podpisania długoterminowej umowy, które podejmowano na początku tego roku, utrudniła sytuacja geopolityczna związana z rosyjską agresją na Ukrainę.

W ramach szczytu Putin po raz pierwszy od rozpoczęcia wojny w Ukrainie ma rozmawiać twarzą w twarz z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Poprzednie spotkanie odbyło się na początku lutego w Pekinie, w przeddzień rozpoczęcia XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Wówczas prezydent Chin poparł stanowisko Rosji w kwestii zagrożenia ze strony NATO i Zachodu.

Ostatnią wizytę zagraniczną Xi Jinping złożył w styczniu 2020 r. w Birmie. Chińska strategia "zero covid" znacznie ograniczyła podróże dyplomatów z tego kraju w ciągu ostatnich dwóch lat.

Indie i Chiny są dziś kluczowymi nabywcami rosyjskiej energii, co pomaga Moskwie łagodzić skutki zachodnich sankcji. Oba kraje nie skrytykowały otwarcie rosyjskich działań wojennych w Ukrainie.