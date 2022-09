Król Karol III przebywał we wtorek w Irlandii Północnej. W pewnym momencie monarcha, gdy monarcha wpisywał się do księgi gości, to zorientował się, że z pióra wypływa atrament. - Nie mogę znieść tej cholernej rzeczy - mówił wyraźnie zdenerwowany król.

4 fot. YouTube.com/NBC News Otwórz galerię Na Gazeta.pl