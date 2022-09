Rosja. Dostarczył Ukrainie zdjęcia samolotów. Został zatrzymany przez rosyjskie służby

Dyrektor kontroli jakości jednej z fabryk samolotów w Rosji miał przekazywać fragmenty planów części samolotów bojowych pracownikowi Odeskich Zakładów Lotniczych - donosi Interfax. Dokumenty, które przekazał mężczyzna, były oznaczone jako"ściśle tajne". Rosjanin został zatrzymany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w obwodzie moskiewskim. Aresztowano go pod zarzutem zdrady stanu, za co grozi do 20 lat więzienia. FSB nie podało danych mężczyzny, ale twierdzi, że sfotografował on telefonem komórkowym fragmenty rysunków wojskowego sprzętu lotniczego i wysyłał zdjęcie Ukraińcowi z zakładów w Odessie.

Rosja od kilku tygodni ponosi dotkliwe straty. Według najnowszych danych przekazanych przez ukraińskiego prezydenta od początku września ukraińscy żołnierze wyzwolili sześć tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium. Oprócz wyzwolonych w ostatnich dniach strategicznie ważnych miejscowości jak Kupiańsk, Izium i Bałaklija, ukraińskiej armii udało się wyprzeć Rosjan także z Swiatohirska - miasta położonego w pobliżu ważnego prawosławnego ośrodka religijnego - Ławry Świętogórskiej.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie bezskutecznie próbują kontratakować

Ukraiński Sztab Generalny donosi, że na wyzwolonych terytoriach notowane są przestępstwa, których Rosjanie dokonywali wobec cywilów.

Na południu, według danych przekazanych przez amerykański Instytut Badań nad Wojną, Rosjanie wycofali się z miejscowości Kyseliwka w pobliżu Chersonia. Ukraińska armia ostrzeliwuje tam także rosyjskie składy amunicji i punkty dowodzenia. Po raz kolejny ostrzelała też ważny dla Rosjan Most Antonowski w Chersoniu. Rosjanie ostatniej doby bezskutecznie próbowali szturmować w okolicach Bachmutu w obwodzie donieckim, oraz na południowo zachodnich obrzeżach Doniecka.

