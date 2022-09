Rosyjska agencja informacyjna Interfax podała we wtorek 13 września informację o tym, że Siergiej Ławrow dostał wizę do Stanów Zjednoczonych. Dokument ten musiał zostać wydany po to, by szef MSZ Rosji mógł wziąć udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

Rosja. Agencja Interfax podała, że Siergiej Ławrow otrzymał wizę do Stanów Zjednoczonych

- Dzisiaj wizy otrzymał Ławrow i szereg osób, które będą mu towarzyszyć - cytuje anonimowego informatora Interfax. Informacja ta została podana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji. Na razie ani ONZ, ani Stany Zjednoczone nie odniosły się do tego komunikatu.

Rosja od kilku tygodni krytykuje Stany Zjednoczone za zwlekanie z przyznaniem członkom rosyjskiej delegacji wiz, które umożliwiłyby przedstawicielom tego kraju wziąć udział w 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sesja ta rozpoczyna się właśnie 13 września w Nowym Jorku. Sesje wysokiego szczebla forum rozpoczną się natomiast w przyszłym tygodniu.

Rosja nadal bez wiz na spotkanie ONZ. Ambasador Kremla: Niepokojące

Moskwa jeszcze we wtorek oskarżała USA o "naruszanie zobowiązań" i próbę zablokowania udziału Rosji. Kreml zapowiedział też, że urzędnicy "podejmą wszelkie kroki" by pociągnąć ONZ i Stany Zjednoczone do "odpowiedzialności za tę sytuację".

Rosja wstępnie wystąpiła o 56 wiz. Agencja Interfax nie podała, czy wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Nie wiadomo więc, jak duża będzie delegacja Rosji podczas Zgromadzenia ONZ.