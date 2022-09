Pogrzeb Elżbiety II z rygorystycznymi zasadami dla VIP-ów. Joe Biden w autobusie?

Światowi przywódcy już niebawem pożegnają królową Elżbietę II. Będą musieli jednak dostosować się do rygorystycznych procedur zatwierdzonych przez rządowe Biuro Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju. Zero prywatnych lotów, limuzyn, jedynie autobus do Opactwa Westminsterskiego - podaje "Politico".

